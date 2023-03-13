Пророссийские протесты в Молдове: чего добивается Кремль и есть ли угроза для Украины

Россия пытается дестабилизировать ситуацию в Молдове, чтобы свергнуть прозападное правительство и президента.
В Молдове пророссийские силы вышли на протесты в центре Кишинева. Там были митингующие преимущественно пенсионного возраста, которые несли с собой плакаты с критикой действующей власти и православные иконы. Присоединилась к ним и партия "Шор" – известные симпатики России.
Создается такое впечатление, что Россия пытается дестабилизировать ситуацию, где только можно. Какова реальная угроза со стороны Молдовы по состоянию на данный момент, в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
"Россия вынашивала планы дестабилизации государственного переворота — то, о чем говорили и о чем предупредил украинский президент и разведка молдавских коллег, за что они были очень благодарны. Молдова для России в предыдущие годы всегда была комфортной в плане того, что там побеждали коммунисты и они были у власти. Коммунистическая партия всегда была ориентирована так или иначе на Россию. В конце концов, они активно торговали. Сейчас этих возможностей нет, потому что граница перекрыта", — говорит Мусиенко.
По его словам, президент Майя Санду и новое правительство, декларирующие намерение присоединения к ЕС и движения к приближению с НАТО, очень не нравятся Кремлю.
"А еще Кремлю не нравится тот факт, что Молдова сейчас не так склонна к сотрудничеству с Россией по понятным причинам. Это грозит российскому контингенту в непризнанном Приднестровье. Поэтому они начали дестабилизацию там и проведение пророссийских митингов пророссийскими организациями с целью свержения государственного строя в Молдове. Это не срабатывает. Хотя они опять-таки продолжают это делать", — объясняет Мусиенко.
Угроза из Приднестровья
По мнению эксперта, российский контингент в Приднестровье не представляет большой угрозы для Украины, ведь там нет большого количества войск.
Кроме того, эти войска лишены сухопутной границы с Россией и возможностей доставки грузов туда.
"Воздушное пространство над странами ЕС закрыто, над Румынией не пролетишь. И на территории Украины было решение еще в апреле-мае прошлого года сбивать военно-транспортные самолеты, которые будут туда лететь. Во многом планы россиян срываются. ЕС декларирует намерение усилить Молдову, помочь. В интервью для западных медиа Владимир Зеленский также сказал, что Украина будет готова помочь Молдове, если она будет официально обращаться", — подытожил Александр Мусиенко.
Митинги в Молдове: почему за этим стоит Россия
Напомним, что сегодня, 13 марта, в Молдове пророссийские силы снова устроили протесты.
Ранее новый премьер Молдовы Дорин Речан заявлял, что непризнанное Приднестровье должно быть демилитаризировано, а российский контингент оттуда следует изгнать. Также он говорил, что Россия РФ якобы планировала захватить аэропорт в Кишиневе, чтобы перебросить туда своих военных.
В Кремле пригрозили Молдове из-за такого громкого заявления премьер-министра.
В начале февраля президент Молдовы Мая Санду заявила о планах России совершить государственный переворот в Кишиневе.
Политолог Владимир Фесенко объяснил, что глава Кремля Владимир Путин хочет расшатать политическую ситуацию в Молдове, чтобы разжечь новый конфликт по соседству с Украиной и рассредоточить помощь западных партнеров.