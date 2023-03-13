Пророссийские протесты в Молдове: чего добивается Кремль и есть ли угроза для Украины

В Молдове пророссийские силы вышли на протесты в центре Кишинева. Там были митингующие преимущественно пенсионного возраста, которые несли с собой плакаты с критикой действующей власти и православные иконы. Присоединилась к ним и партия "Шор" – известные симпатики России.

Создается такое впечатление, что Россия пытается дестабилизировать ситуацию, где только можно. Какова реальная угроза со стороны Молдовы по состоянию на данный момент, в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Россия вынашивала планы дестабилизации государственного переворота — то, о чем говорили и о чем предупредил украинский президент и разведка молдавских коллег, за что они были очень благодарны. Молдова для России в предыдущие годы всегда была комфортной в плане того, что там побеждали коммунисты и они были у власти. Коммунистическая партия всегда была ориентирована так или иначе на Россию. В конце концов, они активно торговали. Сейчас этих возможностей нет, потому что граница перекрыта", — говорит Мусиенко.

По его словам, президент Майя Санду и новое правительство, декларирующие намерение присоединения к ЕС и движения к приближению с НАТО, очень не нравятся Кремлю.

"А еще Кремлю не нравится тот факт, что Молдова сейчас не так склонна к сотрудничеству с Россией по понятным причинам. Это грозит российскому контингенту в непризнанном Приднестровье. Поэтому они начали дестабилизацию там и проведение пророссийских митингов пророссийскими организациями с целью свержения государственного строя в Молдове. Это не срабатывает. Хотя они опять-таки продолжают это делать", — объясняет Мусиенко.

Угроза из Приднестровья

По мнению эксперта, российский контингент в Приднестровье не представляет большой угрозы для Украины, ведь там нет большого количества войск.

Кроме того, эти войска лишены сухопутной границы с Россией и возможностей доставки грузов туда.

"Воздушное пространство над странами ЕС закрыто, над Румынией не пролетишь. И на территории Украины было решение еще в апреле-мае прошлого года сбивать военно-транспортные самолеты, которые будут туда лететь. Во многом планы россиян срываются. ЕС декларирует намерение усилить Молдову, помочь. В интервью для западных медиа Владимир Зеленский также сказал, что Украина будет готова помочь Молдове, если она будет официально обращаться", — подытожил Александр Мусиенко.