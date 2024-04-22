Пророссийские республиканцы требуют от Джонсона уйти в отставку из-за помощи Украине

В противном случае спикеру угрожают инициировать голосование за его увольнение.

Конгрессвумен от Республиканской партии Соединенных Штатов Марджори Тейлор Грин заявила, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон "изменил" своих избирателей из-за того, что предоставил Украине помощь для защиты от российской агрессии.

Она призвала его под отставку, в противном случае грозится инициировать голосование за его увольнение, информирует CNN.

"Спикерство Майка Джонсона закончилось. Ему нужно поступить правильно — уйти в отставку и позволить нам двигаться вперед в контролируемом процессе. Если он этого не сделает, он будет уволен", — сказала Грин.

Издание отмечает, что Майку Джонсону нужно будет полагаться на демократов в своем спасении, если Грин и его сторонники выполнят свою угрозу, чтобы заставить голосовать за отстранение его от должности спикера.

Позицию Грин поддерживают по меньшей мере трое однопартийцев.

Сам спикер Палаты представителей Джонсон заявлял, что не обращался за помощью к представителям Демократической партии, однако некоторые из них сказали, что готовы его поддержать из-за того, что дни бросил вызов пророссийской части республиканцев.

"Я не согласен со спикером Джонсоном по многим вопросам, и я очень критически относился к нему, но здесь он поступил правильно, и он заслуживает сохранить свой пост до конца этого срока", — сказал конгрессмен Ро Ханна заявил в воскресенье.

Напомним, ранее сообщалось, что сенатор Соединенных Штатов от Республиканской партии Линдси Грэм предложил своему коллеге Джею Ди Венсу, последовательно выступающему против помощи Украине, посетить Киев вместе с ним.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Бундестаге заявили, что согласованная Палатой представителей помощь США Украине может быть последней.

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