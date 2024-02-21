Пророссийский плакат и призыв к Путину: Польша отреагировала на инцидент во время протеста фермеров

Министерство иностранных дел Польши выразило обеспокоенность из-за пророссийского плаката, который использовал при блокировании границы один из протестующих. Ведомство призывает дистанцироваться от подобных лиц, потому что это вредит репутации страны.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря МИД Польши Павела Вронского сообщает "ЕП".

"МИД с наивысшей обеспокоенностью отмечает появление на последних блокадах аграриев антиукраинских лозунгов и лозунгов, восхваляющих Владимира Путина и войну, которую он продолжает вести", — говорится в заявлении представителя министерства.

По словам Вронского, подобные действия наносят ущерб репутации Польши, которая одной из первых помогла Украине в войне и приняла ее граждан, а также дискредитируют самих организаторов протестов.

"Мы убеждены, что это попытка "захватить" протестное движение фермеров со стороны радикальных и безответственных групп, вероятно, под влиянием российских агентов. Призываем организаторов протестов идентифицировать и изъять из своих рядов немногочисленных инициаторов этого и подобных действий", — подчеркнул он.

Представитель польского МИД также отмечает, что нынешнее положение польских фермеров — "это результат агрессии Владимира Путина против Украины и последствий этого для глобальной экономики". Что больше – этот инцидент дискредитирует протесты.

"Эти действия не помогают ни самим фермерам, ни разрешению спора с Украиной. Единственный, кто выиграет от этого – российский диктатор Владимир Путин", – заявил спикер.

Он добавил: не важно, появились ли пророссийские лозунги из-за реальных агентов РФ, или из-за "полезных идиотов".

Напомним, 20 февраля во время протестов у границы с Украиной польский фермер разместил на тракторе призыв к Путину "разобраться" с Украиной. Также фермер повесил у плаката красный флаг СССР.

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