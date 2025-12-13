Пророссийский премьер Чехии сделал резкое заявление о финансировании Украины

Евро / © pixabay.com

Чехия не планирует участвовать в схеме гарантирования кредита для Украины, которую обсуждает ЕС.

Об этом заявил новоизбранный премьер-министр страны Андрей Бабиш, пишет Reuters.

По его словам, Европейская комиссия должна искать альтернативные механизмы поддержки Украины.

Как известно, на следующей неделе лидеры Европейского Союза планируют обсудить сложную схему предоставления кредита Украине, которая предусматривает использование замороженных российских активов, но также включает национальные гарантии со стороны отдельных государств.

«Мы не будем брать никаких гарантий и не будем вкладывать никаких средств», — сказал Бабиш.

Напомним, ранее мы писали о том, что Международный валютный фонд предупредил о рисках в случае использования замороженных активов России.