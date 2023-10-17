Пророссийский премьер Венгрии Орбан и Путин встретились в Пекине и говорили о "мире" в Украине

Впервые более года Путин встретился с лидером страны Евросоюза.

Во вторник, 17 октября, венгерский премьер Виктор Орбан и российский президент-диктатор Владимир Путин провели незапланированную встречу. Среди переговоров была война в Украине.

Об этом руководитель прессы премьер-министра Берталан Хавас, передает издание Index.

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По его словам, Путин и Орбан обсудили венгерско-российское сотрудничество по транспортировке газа и нефти и ядерной энергетики. Конечно, премьер Венгрии говорил о "мире" в Украине с террористом РФ.

На своей официальной Facebook-странице Орбан опубликовал фото встречи с президентом России и написал: "Встреча с президентом Путиным. Сегодня всех в Европе волнует один вопрос: будет ли прекращение огня в Украине? Для нас, венгров, главное, чтобы по-соседству у нас остановились потоки беженцев, санкции и боевые действия.

Между тем, пропагандисты пишут, что Путин во время разговора заявил, что "РФ развивает отношения со многими странами Европы, включая Венгрию, несмотря на геополитические ограничения".

А Орбан пожаловался российскому диктатору, что отношения Венгрии и России очень многое потеряли из-за так называемой "спецоперации" в Украине и санкций, но Будапешт пытается "спасти все, что можно". И подтвердил свое нежелание противостоять Москве.

Заметим, впервые за более чем год Путин встретился с лидером страны Европейского Союза.

Напомним, 17 октября президент России Владимир Путин прибыл в Пекин 17 октября для участия в форуме "Один пояс, один путь".

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