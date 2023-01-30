Пророссийский президент Хорватии снова впал в скандал: "Крым никогда больше не будет Украиной"

Президент Хорватии Зоран Миланович, известный своими пророссийскими взглядами, снова отметился скандальным заявлением. Миланович заявил, что Крым "никогда не вернется под контроль Украины".

Об этом информирует RTS.

Он сравнил незаконную аннексию Крыма с провозглашением независимости Косово.

"Мы аннексировали Косово. Мы и международное сообщество. Его забрали в Сербии. Кто это сделал, как не мы? Мы признали Косово? Это не аннексия, а узурпация. Как это называется? Изъятие. То же касается Крыма – Крым никогда больше не будет украинским. Это то, что говорят ведущие немецкие генералы", – отметил президент Хорватии.

Он призвал не сравнивать Сербию и Россию. По словам Милановича, "Россия – опасная страна" и "этого никто не понимает".

"Вы сравниваете сербов с ядерной супердержавой мира. Безумные эмоции и ненависть подвергают Европу большой опасности", — сказал хорватский лидер.

Также Миланович считает, что "украинцы патологически ненавидят россиян", утверждая, что "хорвать не так ненавидели сербов".

Когда журналисты напомнили ему об ошибке оценок по Украине, когда он утверждал, что Россия никогда не нападет на Украину, президент Хорватии не согласился.

"Это было плохое решение России, потому что они думали, что власть (в Украине – Ред.) упадет. Мы все глубже и глубже погружаемся в конфликт со сверхдержавой. Знаете, что будет, как они начнут проигрывать войну? Они используют ядерное оружие", — сказал Миланович и добавил, что пытается открыть глаза другим, потому что, как он считает, "мы вступаем в войну со сверхдержавой".

Позиция Хорватии в войне РФ против Украины

Это уже не первое антиукраинское заявление президента Хорватии. Ранее он сказал, что "Украина нам не союзник" и добавил, что Киев "получил статус кандидата в ЕС несправедливо".

Еще накануне полномасштабного вторжения РФ в январе 2022 года Миланович призвал к соглашению с Россией. Также он выступил против отправления хорватских военных в Восточную Европу в составе подразделений НАТО. Кроме того президент Хорватии заявил, что Украине не место в НАТО и назвал события Революции Достоинства "переворотом".

В отличие от скандального президента, премьер Хорватии Андрей Пленкович отстаивает проукраинские позиции. В мае 2022 года по итогам переговоров с Владимиром Зеленским он заверил, что Хорватия продолжит последовательно поддерживать Украину.