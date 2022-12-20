Пророссийский президент Хорватии вляпался в скандал: "Украина нам не союзник"

Миланович также заявил, что Украина получила статус кандидата в ЕС несправедливо.

Пророссийский президент Хорватии Зоран Миланович попал в скандал, заявив, что "Украина нам не союзник". Это он сказал, комментируя учебную миссию ЕС для украинских военных.

Об этом он сказал во время выступления, пишет Вljesak.info.

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Более того, хорватский президент заявил о давлении на его государство. Также он упомянул о статусе кандидата в ЕС. Миланович заявил, что Украина получила его несправедливо.

"Украина не союзник. Это пытаются сделать силой. Ей цинично дают статус кандидата в ЕС. Это сегодняшний ЕС. К сожалению, ноль", — заявил Миланович.

Также глава Хорватии вспомнил премьера Андрея Пленковича, выступающего за одобрение учебной миссии для военных Украины. Миланович назвал его "социопатом, который протолкнул в парламент подготовку украинских солдат". Он предложил хорватскому министру "отправиться воевать в Украину".

Следует отметить, что позиция правительства и парламента Хорватии по вопросу обучения украинских военных по миссии ЕС на своей территории разделилась. Так, хорватский парламент в пятницу, 16 декабря, отклонил предложение правительства страны по обучению украинских военных в рамках миссии EUMAM Ukraine.

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