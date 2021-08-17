Прорвались на борт: военный самолет за один рейс эвакуировал из Кабула 640 афганцев (фото)

Пассажиры сидели на полу самолета.
Самолет ВВС США эвакуировал из Кабула около 640 афганцев, которые прорвались на борт, после того, как в город зашел "Талибан".
Эвакуация проходила самолетом C-17 Globemaster II, пишет издание The Independent. Все люди были эвакуированы в Катар.
На фотографиях видно, что пассажиры сидят на полу самолета. Люди также держатся за грузовые ремни, прикрепленные от стены к стене.
Фото: defenseone.com
Напомним
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Отметим, что ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 11 сентября этого года.