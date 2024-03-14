Прорыв границы РФ: "простые россияне" массово убегают из Белгородщины пятки кивают (видео)

Россиян с большими сумками и чемоданами бегут из города, не оглядываясь назад.
В Сети появилось видео, как жители российского города Грайворон с клетчатыми сумками убегают из Белгородской области.
Видео опубликовал в телеграмм-канале украинский журналист Андрей Цаплиенко.
На кадрах видно, как несколько россиян с большими сумками и чемоданами бегут из города, не оглядываясь назад. Среди людей есть как женщины с детьми, так и пожилые.
Следует отметить, что утром 14 марта российские добровольцы из РДК обратились к мирным жителям Курской и Белгородской областей с призывом немедленно эвакуироваться, поскольку они были вынуждены открыть огонь по военным объектам РФ.
Добавим, что подобное обращение к жителям Курской и Белгородской области российские добровольцы делали накануне. Однако российские власти не приняли никаких эвакуационных мер. Напротив, по данным российских СМИ, она блокирует эвакуацию гражданских из Белгородщины.
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