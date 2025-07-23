Прорыв кишечника и кома: девочка борется за жизнь после того, как проглотила этот предмет

Больница / © pixabay.com

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В Австралии родители трехлетней Милли предположили, что у ребенка обычная боль в животе, поэтому немедленно обратились к врачам. Но впоследствии выяснилось, что причиной ухудшения ее состояния стал распространенный предмет быта, и теперь девочка борется за жизнь.

Об этом пишет Mail Online.

Семья, которая сейчас переживает страшное испытание, призывает других родителей к осторожности после того, как их дочь проглотила два магнита и упала в медикаментозную кому.

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Сейчас Милли находится в Детской больнице Квинсленда в Брисбене, расположенной в 370 км от ее родного Бандаберга. Ребенок останется там на месяцы, проходя долгое лечение.

В июле девочку госпитализировали с жалобами на сильную боль в животе, высокую температуру и рвоту зеленого цвета. Состояние стремительно ухудшалось и переросло в угрозу для жизни. Организм ребенка начал отказывать, в частности перестал работать кишечник. Ее срочно транспортировали по воздуху в Брисбен для проведения неотложной операции.

После подключения к аппарату жизнеобеспечения врачи предупредили родителей, Эмили и Люка, что ближайшие дни будут критическими и шансов на выживание их дочери немного.

Как выяснилось, девочка в разное время проглотила два сверхмощных магнита, которые в конце концов соединились внутри ее желудка. Эти магниты нанесли серьезные повреждения пищеварительной системе: произошел прорыв кишечника, содержимое попало в желудок, что вызвало инфекцию и сепсис.

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Во время операции хирурги удалили из организма ребенка более литра гноя и большую часть кишечника.

Трехлетняя Милли, которая проглотила магниты / © GoFundMe

Впереди у Милли — несколько хирургических вмешательств, во время которых врачи будут пытаться восстановить функционирование пищеварительной системы.

Родители девочки оставили все, чтобы постоянно быть рядом, а родные и друзья сплотились в их поддержку.

Отмечается, что хотя продажа таких магнитов запрещена в Австралии и Новой Зеландии, они могут попасть в руки детей через игрушки, заказанные онлайн или за рубежом.

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Также указано, что среди симптомов, которые могут появляться в течение нескольких часов или дней после проглатывания магнитов: удушье, чрезмерное слюноотделение, боль в животе, дискомфорт или боль в горле или лице, спазмы, тошнота, рвота.

Напомним, в прошлом году во львовском «Охматдете» врачи спасли мальчика, который проглотил 20 магнитов игрушечного конструктора.