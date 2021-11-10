Прорыв мигрантов через польскую границу и громкий арест в Австралии. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Две "большие" группы мигрантов сумели прорваться через белорусско-польскую границу, силой снеся ограждения в окрестностях города Крынки и села Беловежа. Читать дальше –>
- Германия поддержала расширение и ужесточение санкций ЕС против режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко на фоне обострения ситуации с белорусскими мигрантами на границе с Польшей и странами Балтии. Читать дальше –>
- В Австралии во время тщательно продуманной попытки пересечь границу штата Новый Южный Уэльс арестовали "самого разыскиваемого" преступника Мостафу Балуха. Читать дальше –>
- Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск за два дня потерял 50 млрд долларов на фоне стремительного падения акций Tesla Inc. Читать дальше –>
- Американская фармацевтическая компания Pfizer обратилась в Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) с просьбой одобрить бустер её вакцины от COVID-19 для всех граждан от 18 лет. Читать дальше –>