Прорыв российской блокады: первое грузовое судно из Украины прибыло в Турцию

Попытка России заблокировать возможность Украины экспортировать свою продукцию по Черному морю провалилась.

Гражданское грузовое судно Joseph Schulte под флагом Гонконга, плывущее из Украины, достигло турецких вод в четверг, 17 августа.

Об этом сообщает France24.

Первое судно, бросившее вызов попыткам России заблокировать возможность Украины экспортировать свою продукцию через Черное море, двигалось по западному маршруту, избегавшему международных вод в пользу контролируемых странами-членами НАТО — Румынией и Болгарией.

Миссия состоялась через несколько дней после того, как российский флот произвел предупредительные выстрелы и поднялся на небольшое грузовое судно Sukru Okan с турецким экипажем, направлявшееся в украинский порт Измаил.

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Ранее глава Мининфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что на борту этого судна – более 30 тысяч тонн груза (2114 контейнеров), в том числе с продовольствием.

Как отметил Кубраков, новый гуманитарный коридор будет в первую очередь использоваться для эвакуации судов, находившихся в украинских портах "Черноморск", "Одесса" и "Южный" на момент полномасштабного вторжения РФ.

Напомним, в среду, 16 августа, из двух украинских портов вышли еще пять судов с украинским зерном.

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