Бои в Курской области: как отреагирует Путин – в ISW назвали 4 сценария

Вероятно, у российского военного командования есть ряд вероятных курсов действий (COA), чтобы ответить на украинскую операцию в Курской области. В ISW пока не готовы оценить, какой из этих возможных сценариев наиболее вероятен.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Впрочем, аналитики не исключают, что российское командование может задействовать не только один вариант для ответа прорыв госграницы.

"На принятие решения российским военным командованием будет влиять его представление о численности и возможностях украинских сил в этом районе, по которым ISW не делает никакой оценки", — отмечают в Институте.

Четыре сценария реагирования РФ

COA 1. Российское военное командование может решить использовать существующих солдат срочной службы, пограничников, ФСБ, Росгвардию и другие нерегулярные силы, развернутые в районе международной границы, чтобы оттеснить ВСУ и защититься от их операции в Курской области.

COA 2: Российское военное командование может решить использовать существующую Северную группировку войск, развернутую вдоль российско-украинской границы, чтобы ответить на украинское наступление в Курской области.

COA 3: Российское военное командование может передислоцировать в регион оперативные резервы, накопленные для запланированных наступательных усилий на лето 2024-го, или относительно лучше обеспеченные и более боеспособные фронтовые подразделения из других мест на этом театре действий.

COA 4: Российское военное командование может стремиться сохранить силы, которые сейчас в Курской области, но могло бы передислоцировать значительное количество авиации и ударных подразделений в этот район, пытаясь улучшить способность России вернуть территорию.

"Отсутствие согласованного российского ответа на украинское вторжение в Курскую область и уведомленная скорость их продвижения указывают на то, что ВСУ смогли достичь оперативной неожиданности вдоль границы с Россией", — отмечают в ISW.

Аналитики мешают, что официальная Украина пока не прокомментировала операцию в Курской области. В свою очередь, и официальные лица США отметили, что операция на территории РФ не является нарушением ограничений Вашингтона на способность Украины наносить удары по военным целям в приграничных районах страны-агрессорки.

Напомним, также в ISW оценили, чем "прорыв" в Курской области обернется для диктатора РФ Владимира Путина. Аналитики отмечают, что Кремль будет пытаться вернуть под контроль территорию в области.

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