"Прощай, немытая Россия": в Армении протестующие пришли к российской военной базе (видео)

Организаторы протестной акции призвали заблокировать российских военных на базе, но к таким радикальным действиям решили не прибегать.

Несколько сот протестующих в Армении пришли к российской военной базе возле города Гюмри и скандировали оскорбительные лозунги в адрес России. Акция протеста проходила на фоне блокирования Азербайджаном Лачинского коридора, соединяющего Армению с так называемым Нагорным Карабахом.

Видео по акции протеста опубликовано в Telegram-каналах.

На видеокадрах, можно увидеть, как протестующие выступают с антироссийскими лозунгами, скандируя: "Оккупанты, предатели - вон!", "Россия - оккупант!", "Прощай, немытая Россия!"

Организаторы акции призвали к блокаде российской военной базы, однако, вероятно, от такой серьезной акции было решено отказаться.

Официальный Ереван пока не сделал никаких публичных заявлений о проведенной акции протеста, однако, судя по видеокадрам, правоохранители не препятствовали протестующим.

Показательна реакция российских военных, которые со смехом наблюдали за акцией протеста, а один из них демонстративно высморкался.

Напомним, Лачинский коридор, соединяющий Армению и ее сателлита Нагорный Карабах, заблокирован азербайджанцами. Россияне обещали, что будут держать его под контролем Армении. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным обвинил в бездействии российских "миротворцев" в Нагорном Карабахе.

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