Прошел «зону смерти» и выжил: альпинист первым в мире спустился с Эвереста без кислорода

Эверест / © pixabay.com

Величественная вершина горы Эверест , возвышающаяся на 8 849 метров над уровнем моря, является главным вызовом для каждого альпиниста. Однако польский экстремал Анджей Баргиэль, которому недавно исполнилось 37 лет, совершил невероятное — он стал первым человеком, поднявшимся на Эверест, а затем спустившимся с горы на лыжах без использования какого-либо дополнительного кислорода.

Об этом пишет Daily Mail.

Спуск из «зоны смерти» и 16 часов испытаний

Несмотря на то, что более 6 000 человек покорили Эверест, менее 200 сделали это без кислорода, и ни один из них даже не пытался спуститься после этого на лыжах. Восхождение Баргиэль совершил крайне опасное осеннее время, когда большинство экспедиций избегают горы из-за глубокого снега, мощных ветров и отсутствия поддержки. Во время четырехдневного подъема он вместе с гидом попал в ловушку из-за сильного снегопада в «зоне смерти» — региона выше 8 000 метров.

Здесь воздух содержит только треть необходимого кислорода, и человеческое тело не может акклиматизироваться. Экстремал вынужден был находиться в этой области 16 часов, что считается смертельно опасным даже с дополнительным кислородом.

"Я на вершине высочайшей горы в мире и собираюсь спуститься с нее на лыжах", - заявил господин Баргиэль, записывая видео на вершине.

Его эпохальный спуск начался 22 сентября. По словам спортсмена, он сознательно выбрал осенний сезон, хотя знал обо всех рисках. Но, по его словам, самой большой проблемой стала не погода, а навигация.

Спуск через смертельно опасный ледопад Кхумбу

Наибольшим вызовом для лыжника стал пресловутый ледник Кхумбу — лабиринт протяженностью более 2,5 километров из трещин, снежных мостов и нависающих постоянно меняющихся глыб льда.

«Я знал, что сложные осенние условия и прокладка линии спуска через ледник Кхумбу будут самым большим вызовом, с которым я мог когда-нибудь столкнуться», — рассказал он журналистам.

Этот этап Баргиэль прошел на лыжах без использования бечевок, не снимая лыж. К нему это удалось сделать только одному человеку. В этом испытании Анджею помог дрон, которым руководил его брат: устройство оказало необходимую поддержку, чтобы ориентироваться в смертельно опасном проходе.

Амбициозная цель: спуститься со всех 14 «восьмитысячников»

Рекорд Баргиэля не был случайным. Это была третья попытка после лет подготовки. Ранее он был вынужден отказаться от спуска в 2019-м из-за опасного льда, нависавшего над маршрутом спуска, и в 2022-м — из-за сильного ветра.

После успешного спуска Дональд Туск, премьер-министр Польши, написал в соцсети X: «Небо – это предел? Не для поляков! Анджей Баргель только что спустился на лыжах с горы Эверест.

Спуск с Эвереста — лишь часть крупных амбиций Баргиэля: стать первым человеком, который съедет на лыжах со всех 14 мировых вершин высотой более 8 000 метров, так называемых восьмитысячников. Пока он уже спустился с шести, в том числе и с самой смертоносной горы в мире — Чегоре.

Эта вершина, расположенная в горной системе Каракорум на границе между Пакистаном и Китаем, является второй по высоте в мире после Эвереста. Чего известна своей чрезвычайной сложностью и опасностью для восхождения, поэтому ее часто называют «Дикой Горой» или «Горой-Убийцей».

Напомним, более 330 человек погибли , пытаясь достичь вершины Эвереста, когда начались записи 1921 года. Исторические данные показывают, что число жертв резко возросло в 1970-х годах, когда все больше альпинистов пытались подняться на вершину, причем смертельные случаи сейчас сконцентрированы вблизи вершины.