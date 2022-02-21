Просидели около семи часов на 32-метровой высоте: туристы застряли на аттракционе в Бельгии

Некоторым отдыхающим понадобилась медицинская помощь.

Просидели около семи часов на головокружительной высоте. Отдыхающие застряли на аттракционе в Бельгии.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 21 февраля.

Поезд с девятью людьми внезапно остановился на 32-метровой высоте. Для их спасения пришлось вызвать пожарных. Спасательную операцию усложнял порывистый ветер. При попытке спустить пленников кабина начала вращаться. Поэтому людей пришлось вытаскивать с помощью веревок и крана. Нескольких отдыхающих доставили в больницу из-за переохлаждения.

Напомним, в Харькове 45-летняя женщина получила черепно-мозговую травму при спуске на тюбинге в частном лыжном комплексе. Как говорят свидетели, не справилась с управлением, вылетела в сугроб и ударилась головой. Пока люди звали на помощь, с трассы на пострадавшую упал еще мужчина на надувных санках.

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