Просил ли Зеленский отправить иностранные войска воевать за Украину — в Белом доме ответили

США не будут отправлять своих солдат воевать в Украину.

В США ответили, что запроса украинского президента Владимира Зеленского на отправку западных войск в Украину не было. Глава государства никогда не просил, чтобы иностранные военные помогли в борьбе с российской захватнической армией на территории Украины.

Об этом заявил Координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби в беседе с журналистами, передает "УНИАН".

Ранее он уверял, что США не будут отправлять своих солдат воевать в Украину.

"Президент Зеленский не просит об этом, он просто просит предоставить ему инструменты и возможности. Он никогда не просил, чтобы иностранные войска сражались за его страну", — ответили в Белом доме.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон сделал громкое заявление о возможности отправки в Украину западных войск. Ее сразу же бросились опровергать в Вашингтоне и половине европейских столиц. Впоследствии СМИ обнародовали информацию, что Париж рассматривает возможность отправки в Украину своего спецназа для защиты определенных украинских территорий и ограничения российских ударов.

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