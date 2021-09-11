Просили еду: в Израиле задержали двух из шести палестинцев, через туннель сбежавших из тюрьмы "Гильбоа"

Просили еду: в Израиле задержали двух из шести палестинцев, через туннель сбежавших из тюрьмы "Гильбоа"

Это первый за 20 лет побег из израильской тюрьмы такого масштаба.

В Израиле в пятницу, 10 сентября, недалеко от города Назарет задержали двух из шести палестинских заключенных, которые ложкой вырыли тоннель и сбежали из тюрьмы строгого режима "Гильбоа" в начале этой недели.

Об этом со ссылкой на израильскую полицию сообщают ВВС и The Jerusalem Post.

Отмечается, что двоих подозреваемых обнаружили после того, как местный житель сообщил о незнакомцах, которые обратились к нему с просьбой о помощи и еде.

Речь идет о первом побеге из израильской тюрьмы такого масштаба за 20 лет. Группировки палестинских боевиков назвали произошедшее "героическим" актом.

По предварительным данным, беглецы за несколько месяцев вырыли яму в бетонном полу камеры. Далее через полость под тюрьмой они проползли к наружной стене, под которой прорыли тоннель до грунтовой дороги.

Примерно в 01:30 в понедельник по местному времени злоумышленники выбрались из туннеля прямо под сторожевой башней и скрылись. Тревогу подняли только в 04:00, когда местные жители сообщили, что видели на поле возле тюрьмы "подозрительных особ".

Как сообщали в тюремной администрации, снаружи палестинцев ждало авто, а побег координировали с помощью незаконно пронесенного в тюрьму мобильного телефона.

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Израильские СМИ обвиняют руководство тюрьмы в ряде нарушений, которые привели к инциденту. В частности указывают на решение не включать устройство для глушения, которое помешало бы использованию контрабандных мобильных телефонов.

Также по некоторым данным охранник, который стоял на сторожевой вышке рядом с выходом из туннеля, спал во время побега.

Пятеро беглецов — Махмуд Ардах, Мохаммед Ардах, Ихам Камамджи, Якуб Кадри и Мунадил Инфат — члены боевой группировки "Исламский джихад". Четверо из них отбывают пожизненное заключение по обвинению в планировании или осуществлении нападений, в результате которых погибли израильтяне.

Шестой беглец, Закария Зубейди, является бывшим командиром "Бригады мучеников Аль-Аксы" в Дженине. Он был арестован израильскими войсками в 2019 году по подозрению в причастности к ряду нападений с применением огнестрельного оружия.

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