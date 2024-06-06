Прославленный курорт хочет сократить количество туристов — в BILD сообщили причину

Глава города Мартинес призвал ограничить количество отдыхающих, съемных автомобилей, круизных лайнеров и квартир для отдыха на испанском курортном острове.

Мэр Пальма-де-Майорки – главного города и порта испанского автономного сообщества Балеарские острова – Хайме Мартинес решил радикально сократить количество туристов в городе.

Об этом говорится в BILD.

Кроме сокращения наплыва туристов, мэр хочет обязать заведения, чьи гости устраивают беспорядки, платить повышенные штрафы.

Предложение Мартинеса встретило упорное сопротивление во время заседания городского совета. Там его инициативы назвали "спешно вымышленными".

"Думаю, что некоторые мероприятия уместны, а некоторые сильно преувеличены. Когда речь идет об ограничении новых квартир для отдыха, я согласен, потому что остров действительно переполнен", — комментирует ситуацию в разговоре с управляющим BILD отель Hostal Playa de Palma Марко Гюльпен.

Что о решении власти думают туристы

В то же время, туристы напомнили властям, что щедро оплачивают свой отдых и проживание.

"Я понимаю жителей острова: мы должны адаптироваться к их условиям. Но они также должны помнить, что их экономика зависит от туризма. Я была бы рада, если бы столько людей приезжало в мой город", — отметила туристка Мири Керн.

Другой турист из Германии тоже согласился с Керном и отметил, что понимает местных жителей.

"Есть смысл подумать о том, как взять под контроль массовый туризм. Но всегда следует помнить, что от этого зависят тысячи рабочих мест. Прогулки Пальмой в разгар сезона действительно не доставляют удовольствия: я хотел бы делать это в расслабленном режиме в низкий сезон ", — поделился Даниэль Шерер из Мюнхена.

Напомним, ранее речь шла о небольшом острове у берегов Панамы Гарди Сугдуб в Карибском море, где проживает 1200 человек. Эта ячейка медленно погружается в море. В результате затопления местные жители вынуждены переселяться на материк.

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