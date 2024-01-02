"Проснись, Европа!": евродепутат остро обратился к ЕС после массированной атаки РФ по Украине

Евродепутат подчеркнул, что "Путин сражается с европейским образом жизни, который защищает Украина".
Член Европейского парламента от Бельгии и экс-премьер этой страны Ги Вергофстадт отреагировал на массированную атаку РФ по Украине и призвал ЕС увеличить военную и финансовую поддержку Украины.
Об этом евродепутат написал на странице X.
"Киев под жестоким ударом! 99 ракет, выпущенных Россией по гражданскому населению. У ЕС нет другой альтернативы, кроме как усилить поддержку Украины сейчас. Военно, финансово. Путин воюет с европейским образом жизни, который защищает Украина. Проснись, Европа!", — призвал он, прикрепив фото пожара в одном из киевских домов.
Напомним, госпожа США отреагировала на российскую ракетную атаку по Украине. Бриджит Бринк отметила важность поддержки государства.
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