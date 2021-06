"Проснись, у нас снова царь": в Москве у мавзолея Ленина мужчина смог простоять с плакатом всего 10 секунд

Его сразу же задержали и доставили отделение полиции.

В Москве на Красной площади, у мавзолея Ленина, мужчина вышел на одиночный пикет. Он держал плакат с надписью "Wake up we have a tsar again" ("Проснись, у нас снова царь" — Ред.).

Об этом сообщает Telegram-канал "ОВД-Инфо".

Мужчина смог простоять с пикетом у мавзолея около 10 секунд. К нему сразу же подошли силовики. Пикетчика задержали и доставили отделение полиции, но вскоре отпустили.

"На него составили протокол об участии в несогласованной публичной акции. Через две недели у него состоится суд", — говорится в сообщении.

