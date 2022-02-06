"Проснулась в чужой жизни": родители подарили домашний ДНК-тест на день рождения дочери и он разоблачил неожиданную правду

Оказалось, что отец девушки ей не родной, что стало для него шоком.
В США родители подарили дочери на 30-летие домашний ДНК-тест от популярного генеалогического сервиса AncestryDNA. Его результаты шокировали семью.
Об этом сообщает BBC.
ДНК-тест обнаружил непредсказуемое
Супруги из США судятся с клиникой по лечению бесплодия после того, как узнали, что их дочь не имеет биологического родства со своим отцом. Это удалось узнать благодаря ДНК-тесту.
Девушка сама попросила родителей подарить ей тест, позволяющий найти своих предков. Она знала, что ее родители имеют итальянские корни, поэтому хотела найти дальних родственников в Европе. А узнала, что ее отец ей неродный. Тест обнаружил, что у девушки английские, ирландские, валлийские и немецкие корни.
Дальнейшее тестирование показало 0% вероятности того, что она дочь своего отца.
Делали оплодотворение в известной клинике
Как оказалось, 30 лет назад родители девушки Майк и Джанин прошли через процедуру оплодотворения, известную как внутриматочная инсеминация (когда сперма партнера вводится непосредственно в матку, что увеличивает шансы забеременеть), а через год у них родилась дочь.
"Проснулись в чужой жизни", — сказали потерпевшие, общаясь с журналистами.
Пара утверждает, что для оплодотворения клиника использовала материал незнакомого мужчины. Биологического отца девушки разыскали. В свое время он лечился от бесплодия и сейчас даже обрадовался, что у него есть дочь.
В клинике выясняют, как так произошло, что биоматериалы перепутали, а семья подала на медучреждение в суд.
Напомним, что в Боярке под Киевом мужчина пытается доказать отцовство на мальчика, от которого она отказалась.
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