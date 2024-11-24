Проснулся на похоронном костре: мужчину чуть не подожгли по индуистскому обряду – детали

В Индии 25-летний Рохиташ Кумар пришел в себя на похоронном костре за несколько минут до того, как его должны были поджечь.

Об этом сообщает MedicalXpress со ссылкой на местные власти.

Рохиташ Кумар имел проблемы с речью и слухом. Накануне "преждевременной смерти" у мужчины произошло эпилептическое приступ, из-за чего его отвезли в больницу. Там и констатировали его смерть, однако вместо направления тела на разрез для установления точной причины, Рохиташа отправили в морг.

"Врач подготовил отчет о патологоанатомическом анализе, но не провел исследование, затем тело отправили на кремацию", – рассказали в больнице.

Однако во время церемонии похорон мужчина шевельнулся, ведь был жив.

После такого инцидента местные власти отстранили трех врачей от исполнения обязанностей и начали расследование.

Напомним, стало известно, что женщина с двумя "влагалищами" узнала о своем редком состоянии только в 32 года, когда пыталась забеременеть.

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