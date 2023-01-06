Проснулся один из самых активных вулканов в мире (фото)

Гавайский вулкан Килауэа начал извергаться внутри кратера Халемаумау на вершине в четверг, 5 января.
На Гавайских островах начал извергаться вулкан Килауэа.
Об этом сообщает Associated Press.
Килауэа начал извергаться внутри кратера Халемаумау. Гавайская вулканическая обсерватория обнаружила свечение на снимках веб-камеры.
Вершина Килауэа находится далеко от жилья людей — в Национальном парке Гавайских вулканов.
Накануне, 5 января, Геологическая служба США зафиксировала признаки движения лавы на вулкане и повысила уровень тревоги по поводу возможного извержения Килауэа.
Килауэа – один из самых активных вулканов в мире. В последний раз он извергался в течение 16 месяцев, начиная с сентября 2021 года. В 2018 году извержение Килауэа разрушило более 700 домов.
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