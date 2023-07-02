Протесты во Франции переросли в хаос: по улицам бегают зебры и львы, а Макрон обвиняет во всем соцсети

Четвертый день во Франции продолжаются протесты из-за убийства 17-летнего подростка сотрудником полиции. С 1 июля по всей стране было задержано более 1300 участников беспорядков. Только на Париж и пригород приходится 406 задержаний.

Об этом пишет CNN.

Протесты во многих городах проходят одинаково: мятежники строят баррикады, поджигают шашки, а также идут на стычки с полицейскими. У протестующих появилось оружие, поскольку они ограбили несколько оружейных магазинов.

Кроме того, они открыли клетки в зоопарке и выпустили животных. Теперь по городу бегают зебры, лошади и львы, а обезьяны сидят на домах.

В Марселе были зарегистрированы случаи мародерства, хотя, по официальным сообщениям, они были успешно остановлены. 14 человек были задержаны во время совершения кражи в торговом центре.

Французское правительство организовало встречу с кризисной командой, в которую вошли представители разных ведомств. Они должны спланировать дальнейшие действия по разгону протестов.

Президент Франции Эмманюэль Макрон был вынужден отложить свой запланированный визит в Германию, который должен был состояться с 2 по 4 июля. Новые даты не сообщаются. Также глава государства экстренно покинул заседание Европейского совета, чтобы посетить кризисное заседание.

По возвращении в Париж Эмманюэль Макрон рассказал, что были развернуты дополнительные силы безопасности для сдерживания беспорядков, а Министерству внутренних дел поручили мобилизовать дополнительные средства для борьбы с протестами. Отдельно президент заявил, что нельзя эксплуатировать смерть подростка и обвинил социальные сети в разжигании ненависти.

Что произошло

27 июня в пригороде Парижа двое полицейских остановили желтый Mercedes, которым управлял 17-летний парень. Его остановили за нарушение ПДД. На видео, которое распространилось по социальным сетям, видно, что один из полицейских держал водителя на прицеле, и когда автомобиль тронулся — правоохранитель выстрелил.

В субботу во французском Нантере похоронили Ноэля. Как сообщается, похороны были частными, на нем присутствовали только члены семьи и друзья погибшего. Адвокаты семьи попросили журналистов не посещать церемонию, заявив, что это семейное дело. Вокруг мечети работала усиленная охрана.

Такого уровня беспорядков во Франции не было с 2005 года, когда смерть двух скрывавшихся от полиции мальчиков-подростков вызвала недельные протесты и беспорядки. Тогда власти страны объявили чрезвычайное положение. Пока Париж не планирует прибегать к этому мероприятию.

Читайте также: