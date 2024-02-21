"Извиняюсь, Украина": генконсул Польши во Львове попросила прощения у украинцев за действия поляков на границе

Консул Польши во Львове назвала блокаду границы "позорной" и принесла извинения Украине.
Генеральная консулка Польши во Львове Элиза Дзвонкевич принесла извинения украинцам за действия своих соотечественников на польско-украинской границе.
Об этом польская дипломатка написала на своей странице в Facebook.
Дзвонкевич объяснила, что из любви к своей родине не может притворяться, что не видит "позорных действий" на границе. Она убеждена, что это "не может быть делом" ее соотечественников.
Дипломатка напомнила о событиях Варшавского восстания 1944 года, о котором узнала в подростковом возрасте. В частности, она вспомнила об отказе советских войск разрешить посадку самолетов союзников на подконтрольной им территории.
"Я думала, что так позорно ведут себя только россияне. В конце концов, предназначенная для повстанцев помощь, совершенно случайно сброшенная с этих самолетов на окраине Варшавы и оказалась в руках немцев. Как подросток, я была убеждена, что только россияне могут спокойно смотреть, как другие народы истекают кровью, что мы, поляки, никогда чего-то подобного бы не сделали. А сегодня что делают "польские" фермеры и перевозчики? Не верю, что это поляки... Настоящий поляк никогда не ударит ножом в спину соседнему народу, который воюет за свою свободу", – написала Дзвонкевич.
Она добавила, что ее заявление касается не требований бастующих, а формы протеста: "Позор и стыд. Прости, Украина, которая воюет, прости".
Консулка также добавила в свое сообщение фотографию картины, которую ей подарил украинский художник в знак благодарности за помощь поляков украинцам после полномасштабного нападения России на Украину.
Напомним, по состоянию на 21 февраля на шести направлениях пункта пропуска на границе с Польшей фермеры продолжают блокировать движение грузовиков, сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. По его словам, с украинской стороны — это "Ягодин", "Устилуг", "Угринов", "Рава-Русская", "Шегини" и "Краковец". Детальнее о ситуации на польско-украинской границе читайте в материале ТСН.ua.
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