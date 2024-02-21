"Извиняюсь, Украина": генконсул Польши во Львове попросила прощения у украинцев за действия поляков на границе

Генеральная консулка Польши во Львове Элиза Дзвонкевич принесла извинения украинцам за действия своих соотечественников на польско-украинской границе.

Об этом польская дипломатка написала на своей странице в Facebook.

Дзвонкевич объяснила, что из любви к своей родине не может притворяться, что не видит "позорных действий" на границе. Она убеждена, что это "не может быть делом" ее соотечественников.

Дипломатка напомнила о событиях Варшавского восстания 1944 года, о котором узнала в подростковом возрасте. В частности, она вспомнила об отказе советских войск разрешить посадку самолетов союзников на подконтрольной им территории.

"Я думала, что так позорно ведут себя только россияне. В конце концов, предназначенная для повстанцев помощь, совершенно случайно сброшенная с этих самолетов на окраине Варшавы и оказалась в руках немцев. Как подросток, я была убеждена, что только россияне могут спокойно смотреть, как другие народы истекают кровью, что мы, поляки, никогда чего-то подобного бы не сделали. А сегодня что делают "польские" фермеры и перевозчики? Не верю, что это поляки... Настоящий поляк никогда не ударит ножом в спину соседнему народу, который воюет за свою свободу", – написала Дзвонкевич.

Она добавила, что ее заявление касается не требований бастующих, а формы протеста: "Позор и стыд. Прости, Украина, которая воюет, прости".

Консулка также добавила в свое сообщение фотографию картины, которую ей подарил украинский художник в знак благодарности за помощь поляков украинцам после полномасштабного нападения России на Украину.

Картина украинского художника, опубликованная Eliza Dzwonkiewicz

Напомним, по состоянию на 21 февраля на шести направлениях пункта пропуска на границе с Польшей фермеры продолжают блокировать движение грузовиков, сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. По его словам, с украинской стороны — это "Ягодин", "Устилуг", "Угринов", "Рава-Русская", "Шегини" и "Краковец". Детальнее о ситуации на польско-украинской границе читайте в материале ТСН.ua.

Читайте также: