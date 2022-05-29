"Проститутка, трах**ая": в Варшаве агрессивная женщина обругала украинку из-за хлеба (видео)

В польской Варшаве 27 мая в магазине произошел инцидент. В одной из пекарен Варшавы агрессивная клиентка набросилась на продавщицу из Украины.

Клиентка в пекарне пожаловалась на то, что продавщица из Украины якобы посоветовала ей не хлеб. Гражданка Украины начала защищаться. В этот момент женщина перед прилавком стала вести себя агрессивно.

Об этом сообщает The Warsaw.

Она начала кричать на продавщицу, используя нецензурную лексику. Клиентка набросилась на женщину из Украины с такой бранью: "Кур*а, шл*ха ты, трах**ая. Вон из моей страны! Бл**ь, старая шлюха. Вон в свою страну. Ты старая шл*ха".

"Вон из моей страны! Езжай в свою страну, потому что вы создаете в нашей стране беспорядки!", – продолжала взывать раздраженная клиентка.

В комментариях к видео люди встали на защиту украинки и пытались ее поддержать.

"Теперь представляю, что чувствует девушка-продавщина... Возможно, ты потеряла все, в том числе и свой дом, и еще долго не сможешь вернуться туда. Сейчас работаешь за границей, на низкооплачиваемой работе. Но хочешь работать, а не получать бесплатную помощь. И в этой честной работе слышишь, что шлюха", — пишет один из комментаторов.

Следует отметить, что сейчас активно обсуждают информацию от польских пограничников, что якобы во время повторного пересечения украинско-польской границы по биометрическому паспорту в проезде гражданам Украины откажут, если использованы все 90 дней пребывания на территории Польши и ЕС. Как украинцам после 90 дней пребывания пересекать границу, что говорят пограничники и юристы, читайте материале.

Напомним, в Польше "взялись" за украинцев, получающих соцвыплаты, сотни людей уже потеряли их .

Читайте также: