"Просто надеюсь, что они живы": рассказы родных израильтян-заложников ХАМАСа

Израильтянин Ашер рассказал, как узнал в скрученных в кузове пикапа боевиков своих жену с детьми.

Палестинские боевики ХАМАС похитили десятки человек во время нападения на Израиль 7 октября. Родные похищенных израильтян рассказали, как они попали в плен.

Об этом пишет The New York Times.

Боевки ХАМАСа захватили заложников из домов в городах вдоль границы Израиля с Газой, а также с военных баз и масштабной танцевальной вечеринки под открытым небом. Среди них мирные жители, военные, люди с инвалидностью, дети, пожилые люди и даже 9-месячный ребенок.

Израильтянка Гая Калдерон рассказала, что последний раз слышала половину своей семьи в 8:26 утром 7 октября.

"Они здесь", – написала в текстовом сообщении ее 16-летняя сестра Сахар.

"Кто есть?" – спросила 21-летняя Гая.

"Мы прячемся от них. Мы вышли из дома", – написала Сахар.

"Где вы? Куда вы идете?" – спросила Гая, однако ответа уже не последовало.

Лишь 8 октября напуганная Калдерон заметила в соцсетях информацию о пропавших без вести родственниках. Появилось видео, где палестинские боевики толкают израильского ребенка с тропы.

"Я просматриваю Instagram и вижу видео. И это мой брат", – сказала Гая.

Есть опасения, что 12-летний Эрез и четыре других члена семьи Калдерон оказались среди примерно 150 израильтян, взятых в заложники палестинскими боевиками.

Похищенная боевиками ХАМАС израильтянка Яффа Адар/Фото: AP

Ужас 37-летнего израильтянина Йони Ашера начался ранним утром 7 октября во время телефонного разговора с его женой Дорон Ашер Кац. Женщина шепотом сказала, что она, ее мама и две маленькие дочери оказались в ловушке в безопасной комнате матери в селе близ границы с Газой.

"Она сказала мне: "В доме террористы", – вспоминает Ашер.

Однако впоследствии пришло еще худшее известие: сожитель матери Кац – Гади Мозес – вышел из безопасной комнаты, чтобы попытаться унять злоумышленников.

"Она сказала: "Они ушли – и они взяли его с собой", – рассказал Ашер.

Мужчина надеялся, что, по крайней мере, его жена с детьми будут в безопасности. Но потом телефонные линии оборвались. Это был последний раз, когда Ашер слышал что-то от своей жены.

Похищенные боевиками ХАМАС израильтяне/Фото: Йони Ашер

Дистанционно отслеживая мобильный телефон жены, мужчина увидел, что устройство было вывезено на юг Газы. То есть женщину тоже похитили.

Ашер рассказал, что потом увидел в соцсетях видео, как вооруженные люди везут похищенных израильтян через Газу, скрученных в кузове пикапа. На кадрах вооруженный мужчина пытался накинуть на голову женщины что-то вроде повязки. Ашер сказал, что узнал в ней свою жену Дорон.

Мужчина также сообщил, что его дочери – 5-летняя Раз и 3-летняя Авив – и теща Эфрат Кац были заброшены в пикап вместе с Дорон.

"Я не могу спать – я живу вне собственного тела. У меня двое маленьких детей, две маленькие девочки. Эти маленькие дети не должны удерживаться террористами", – поделился переживаниями Ашер.

Израильтянин Йони Ашер/Фото: Йони Ашер

Через несколько улиц в том же кибуце 36-летний Ярден Бибас и его 30-летняя жена Шири тоже прятались в безопасной комнате в своем доме. Бибас был вооружен небольшим пистолетом. Мужчина писал сообщения семье, а боевики в это время стреляли из автоматиков за окнами дома.

"Я люблю вас всех", – написал Бибас, а через 30 мин. прислал еще одно сообщение: "Они заходят".

После этого сообщения от мужчины прекратились. Впоследствии семья сообщила, что видела в соцсетях видео, на которых Шири и их с Ярденом двое ярко-рыжих детей были захвачены боевиками. Одному ребенку – всего 9 месяцев. Что касается Бибаса, то на кадрах не было и следа его.

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Родители Шири – Йосси Сильберман и его жена Маргит, страдающая болезнью Паркинсона – тоже остаются пропавшими без вести. Есть опасения, что их тоже похитили.

"Я просто надеюсь, что они живы, и что они вместе. И я хочу, чтобы они были дома, со мной, чтобы я могла снова их крепко обнять", – рассказала в слезах племянница супругов Ифат Зейлер.

"Мы чувствуем, что ответственные лица не знают, что делать, потому что мы никогда не были в такой ситуации. Это ощущение в Израиле. Это катастрофа", – добавила женщина.

Заметим, в ночь на 9 октября боевики ХАМАС заявили, что будут казнить гражданских заложников каждый раз, когда израильская авиация будет наносить удар по зданиям в Секторе Газы без предупреждения.

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