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"Просто п****ец": в России депутаты внесли в уголовный кодекс понятия "мобилизация" и "военное положение", соцсети взорвались

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"Просто п****ец": в России депутаты внесли в уголовный кодекс понятия "мобилизация" и "военное положение", соцсети взорвались

Фото: Associated Press

В России депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях внесли поправки в законопроект, в котором ввели понятия в уголовный кодекс "мобилизация", "военное положение" и "военное время".

В России в уголовный кодекс ввели понятия "мобилизация", "военное положение" и "военное время".

Об этом пишет российское издание "Холод".

Как сообщается, депутаты Госдумы внесли в уголовный кодекс правки и ввели понятия "мобилизация", "военное положение" и "военное время". Россиян, которые добровольно сдались в плен, ждет тюрьма. Осуждены также будут граждане, самостоятельно покинувшие воинские части и совершавшие мародерства.

Срок заключения за добровольную сдачу в плен – от трех до семи лет. За мародерство – до 15 лет колонии. За самовольное оставление части – до 10 лет.

Что интересно, российское общество не очень-то и обрадовалось принятым нововведениям. В соцсетях они начали осуждать решение депутатов.

  • Если уже внесли поправки, значит точно объявят (мобилизацию, – ред.). Никак не угомонятся, св***чи. Надежда только на ВСУ – освободят Украину, тогда и Россия станет свободной.
  • Это просто п****ц. Нормальные предложения они даже на рассмотрение не принимают. Зато это – раз, и готово.
  • С тупостью власти ничего поделать нельзя. Эти гении думают, что если они примут закон, то ему будут подчиняться.
  • Реализация всех этих людоедских идей будет, как и все остальное в путинской РФ – через задницу. Вопрос попадания каждого в эти жернова – лотерея.

Отдельно комментаторы начали даже обсуждать способы, как можно откосить от мобилизации. Из ходовых идей: "сломать себе нос" или "найти какую-нибудь болезнь".

Напомним, что на войне в Украине погиб 27-летний доброволец из Нидерландов.

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