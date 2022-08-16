Просто взрыв мозга: Путин обвинил США в затягивании войны в Украине (видео)

Он обвинил США в затягивании войны в Украине, потому что те поставляют украинцам оружие.

Об этом Путин сказал во время обращения к россиянам на Х Московской конференции по международной безопасности.

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Согласно сказанному в его речи, которая может заставить разразиться мозги любого сознательного украинца, Путину не нравятся попытки США затянуть войну в Украине путем размещения систем противоракетной обороны и "повышении ударных возможностей наступательных сил" на востоке.

"Ситуация в Украине подсказывает, что США пытаются затянуть этот конфликт. Блок НАТО двигается на Восток, наращивает свою военную инфраструктуру, в частности, размещает системы противоракетной обороны и повышает ударные возможности наступательных сил ", – сказал Путин.

Он добавил, что выдвинутые РФ в декабре прошлого года предложения по "мерам взаимной безопасности" были проигнорированы.

По словам Путина, "глобалисты на Западе" разжигают конфликты (старые и новые), устраивают хаос и подрывают "пути любых альтернативных путей развития", создают конфликты и желают установить свое господство.

"Таким образом они стремятся сохранить гегемонию власти, которая ускользает из их рук. Пытаются удержать другие страны в тисках своего колониального порядка. Их гегемония означает стагнацию для всего мира и цивилизации, мракобесие и отмену культур. Они организуют провокации, государственные перевороты, гражданские войны, угрозами и шантажом пытаются заставить независимые государства подчиниться своей воле, жить по чужим для них правилам", — сказал Путин.

Он добавил, что все это делается с одной целью – "сохранить свое доминирование, ту модель, которая позволяет паратизировать по всему миру, а такую модель можно удержать только силой".

Предупреждение! Украинцам со слабыми нервами не смотреть и не слушать!

Напомним, что Шойгу отделался от использования россиянами химического оружия в Украине.

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