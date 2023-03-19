Просто загорала: на популярном курорте женщину покусал смертельно ядовитый осьминог

Его яд может убить 20 человек за один раз.

На популярном пляже в Сиднее женщину укусил смертоносный синекольчатый осьминог.

Об этом пишет dailymail.

30-летняя женщина подобрала в воде раковину. Во время того, как она рассматривала находку на пляже, из раковины выполз синекольчатый осьминог длиной около 10 см и дважды укусил ее в живот.

Синий кольчатый осьминог

"Синий кольчатый осьминог — редкость для нас. Он очень ядовит. Яд одного его укуса способен убить 20 человек", — сказал инспектор скорой помощи Нового Уэльса Кристиан Холмс.

Яд осьминога называется тетродотоксин и вызывает паралич, замедляя работу организма, включая дыхательную систему.

Тетродотоксин в тысячу раз токсичнее для человека, чем цианид — очень ядовитая соль цианистоводородной кислоты, которая легко растворяется в воде.

Противоядия тетродотоксину нет. Жертвы укуса способны пережить токсин только под аппаратом искусственной вентиляции легких, пока его влияние не прекратится.

В истории Австралии было всего несколько подтвержденных жертв от укуса синего кольчатого осьминога, поскольку он обычно прячется в небольших щелях и не нападает, если нет угрозы.

"Морские моллюски обычно кусают, только если чувствуют угрозу извне", — убеждают специалисты.

Напомним, в Одесской области, в Большой Михайловке, 11-месячный ребенок отравился крысиным ядом. К счастью, мальчик остался в живых.

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