"Просто загрузили в автобус": в России мобилизовали отца пятерых детей, не служившего в армии

В России мобилизовали отца пятерых детей, не служившего в армии, хотя в соответствии с законом, он должен быть освобожден от призыва.

Это произошло в Ружском городском округе Подмосковья. Самому старшему ребенку мужчины еще нет 14 лет.

Об этом пишет Telegram-канал Mash.

В сообщении говорится, что мужчина по имени Николай Мищенко является отцом двоих детей от бывшей жены и трех – от нынешней. Формально мобилизовать мужчину не имеют права, ведь отсрочка гарантирована тем, кто имеет по меньшей мере четырех детей младше 16 лет. А самый старший ребенок Мищенко младше 14 лет.

Кроме того, россиянин не проходил срочную службу в армии. Однако местный военкомат проигнорировал предписания Минобороны РФ, поэтому мужчине вручили повестку.

Тогда Мищенко отправился разбираться в администрацию, но уехал оттуда не домой, а сразу в пункт сбора. И это без всяких медкомиссий. Так, родственникам мужчины просто позвонили и попросили привезти кнопочный телефон и вещи в автобус, отъезжающий в Наро-Фоминскую учебную программу.

"Сопровождающий сам в шоке, говорит: "Я не знаю, каким таким образом человеку, у которого пятеро детей…" Его вообще никто ни о чем даже не спрашивал. Просто их загрузили в автобус и все. Паспорт посмотрели и все, больше ничего", – рассказала жена Вероника.

Сейчас многодетный отец находится уже в казарме, а его жена пытается вернуть кормильца в семью.

Напомним, после оглашения мобилизации в России мужчинам запрещают выезд за границу.