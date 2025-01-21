Простого решения не существует: глава Минобороны Италии об окончании войны в Украине

Министр обороны Италии призвал власти своей страны продлить поддержку Украины по крайней мере до конца 2025 года.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что нет простого и немедленного разрешения войны РФ против Украины.

Об этом он сказал в Сенате Италии, обсуждая продление военной помощи Украине до 31 декабря 2025 года, передает ANSA.

"Просто или немедленно решение не появилось. Наблюдается значительное увеличение количества российских атак, которые без разбора поражают военные и гражданские объекты в Украине", — говорит глава Минобороны Италии.

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По словам министра, правительство Италии обсуждает вопрос продления выделения военной помощи Украине до 31 декабря 2025 года.

"Пока позиция всегда была четкой. Мы думаем о том, чтобы продолжать оказывать поддержку Украины, чтобы наконец создать условия для прекращения огня и начать необходимую дипломатическую дискуссию для достижения долгосрочного мира", – подытожил Крозетто.

Ранее стало известно, когда состоятся переговоры Украины с командой Трампа.

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