"Простой выбор": Байден заявил, что хаос во время вывода войск США из Афганистана был неизбежен

"Простой выбор": Байден заявил, что хаос во время вывода войск США из Афганистана был неизбежен

Байден не считает события последней недели "провалом" своей администрации.

Президент США Джо Байден продолжает защищать решение о выводе американских войск из Афганистана и уверяет, что "наступление хаоса" в этой ситуации было неизбежным.

Об этом американский лидер рассказал в интервью ABC News.

На вопрос о том, можно ли было справиться с выводом войск из Афганистана лучше и без ошибок, Байден ответил: "Нет, я так не думаю. Мы вернемся и изучим этот вопрос, но я не знаю, каким образом эта ситуация могла бы разрешиться без наступления хаоса".

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В то же время, на встречный вопрос журналиста о том, учитывала ли администрация Байдена такие последствия при принятии решения, Байден сказал: "Да", а затем добавил, что "не учел того, что происходит сейчас".

"Одна из вещей, о которой мы не знали, — это то, что "Талибан" будет делать для удержания людей от эвакуации, — поделился президент США. — Сейчас они сотрудничают, позволяют выехать американским гражданам, персоналу, посольствам и пр. Но у нас есть некоторые трудности с теми, кто помогал нам, когда мы были в там".

Байден также заявил, что не считает события последней недели "провалом" своей администрации.

"Это был простой выбор, — продолжил американский лидер. — Мы видели правительство Афганистана и его лидера, который сел в самолет и вылетел в другую страну, коллапс афганских войск, более 300 тысяч из которых мы учили, — это то, что произошло. Однако первый вопрос заключался в том, обязуемся ли мы уйти в установленные сроки, продлеваем ли их до 1 сентября, или вводим значительно больше войск?"

Глава американского государства также ответил на критику о том, что талибы приостановили жестокие нападения в Афганистане, когда в стране находилось всего 2,5 тысячи военных США.

"На самом деле, причина, по которой их не происходило, — последний президент (Дональд Трамп. — Ред.). Годом ранее он договорился, что выведет войска до 1 мая при отсутствии нападений на американские войска. (...) Если бы я сказал "Мы останемся", тогда нам лучше было бы готовиться ввести гораздо больше войск", — подытожил он.

Как сообщалось, боевики движения "Талибан" взяли под свой контроль всю территорию Афганистана, кроме провинции Панджшир, и захватили все пограничные пункты страны, покинуть которую пока можно только из аэропорта Кабула, но сейчас там прекращены все коммерческие рейсы.

Лидеры "Талибана" готовятся назвать имя нового "руководителя" Афганистана. Каким может быть "правительство" террористов и кто руководит самым "Талибаном", читайте в материале.

Напомним:

Ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 31 августа этого года.

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