Простояла 500 лет и исчезла за ночь: на Гавайях океан поглотил легендарную арку

Арка Hōlei Sea Arch на Гавайях обрушилась в океан. / © Фото из открытых источников

Реклама

Знаменитая Hōlei Sea Arch, одна из природных достопримечательностей побережья Большого острова Гавайев , обрушилась в Тихий океан. 27-метровая арка простояла около 550 лет и была расположена в Национальном парке вулканов Гавайев, в конце живописной дороги Chain of Craters Road.

Об этом сообщает CNN.

Реклама

Как образовалась знаменитая арка

Hōlei Sea Arch сформировалась примерно 550 лет назад после извержения одного из вулканов острова. Поток лавы достиг побережья, а затем волны Тихого океана начали постепенно разрушать застывшую породу. Так вода пробила отверстие в скале, сформировав огромную природную арку.

Реклама

Ее высота составляла около 27 метров. По данным Службы национальных парков США, такие формации возникают вследствие дифференциальной эрозии: более мягкие слои породы разрушаются быстрее, тогда как более твердые определенное время остаются, образуя своеобразный каменный мост.

«Эта формация прекрасна, но временна и имеет ограниченный срок существования. В конце концов, морская арка рухнет в море», — говорится в описании Hōlei Sea Arch на сайте Службы национальных парков США.

Когда обрушилась Hōlei Sea Arch

Точный момент разрушения неизвестен. По данным Национального парка вулканов Гавайев, арка еще стояла 23 сентября, а к вечеру 27 сентября уже исчезла. В этот период часть парка временно закрывали из-за тропического шторма Nolo, поэтому обвал мог произойти именно во время непогоды.

В то же время, причиной разрушения не называют лишь один шторм. Скалы вокруг арки годами демонстрировали признаки нестабильности. Во время извержения Килауэа 2018 землетрясения и обвал вершины вулкана повредили прибрежные скалы, а в январе 2020-го из-за новых трещин опасную обзорную зону закрыли.

Реклама

Позже сильный прибой отломал часть нижней секции арки. Специалисты предупреждали, что полное разрушение может произойти никогда.

Что осталось после обвала

После исчезновения Hōlei Sea Arch береговая линия изменилась, но сам процесс формирования подобных природных арок не прекращается. Волны продолжают разрушать вулканические скалы, создавая пещеры и новые арки, которые со временем могут обрушиться.

Служба государственных парков предупредила туристов не приближаться к месту, где стояла формация. Прибрежные обрывы остаются нестабильными и могут обрушиться без предупреждения, создавая опасность как для посетителей, так и для спасателей.

Природные достопримечательности, которые меняются прямо на глазах — последние новости

Hōlei Sea Arch – не первая знаменитая природная арка, исчезнувшая из-за сил природы. В феврале 2026 года в Италии обрушилась знаменитая «арка влюбленных» на побережье Саленто . Известняковую формацию на протяжении многих лет разрушали морская эрозия и осадки.

Реклама

Еще один известный пример природной арки, не выдержавшей силы природы, — Арка Дарвина на Галапагосских островах . В мае 2021 года каменная формация, возвышавшаяся над Тихим океаном, обрушилась, оставив после себя только две каменные колонны. Причиной называли естественную эрозию, которая в течение многих лет постепенно разрушала скалу.

А в этом году в Альпах из-за изменения температуры и таяния вечной мерзлоты участились обвалы горных пород. Монблан начал буквально разрушаться : специалисты прогнозируют значительное количество оползней в массиве в течение 2026 года.

В то же время Гавайи остаются одним из наиболее динамичных геологических регионов планеты. Килауэа — один из активнейших вулканов мира — его извержение постоянно меняют рельеф острова, создавая новые потоки лавы и одновременно разрушая уже сложившиеся природные объекты.

Новости партнеров

Новости партнеров