Просверливали череп по 10 раз: во время испытаний мозгового чипа Маска погибли тысячи животных

Тысячи животных погибли ужасной смертью во время испытаний скандального мозгового чипа Neuralink Илона Маска, который недавно впервые вживили человеку.

Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на документы, опубликованные Университетом Калифорнии в Дэвисе, США. Он сотрудничал с компанией с 2017 по 2020 год для проведения испытаний.

В документах говорится, что после операций обезьянам просверливали череп и заполняли их "биоклеем". Некоторым делали операции на черепе по 10 раз.

Хирурги просверливали головы обезьян и прикрепляли к мозгу имплантаты, но они не подходили должным образом и выступали из черепов животных. Отчеты о смерти, полученные Комитетом врачей по ответственной медицине и пересмотренные Daily Star, также показали, что животным ампутировали конечности или они страдали неоднократной рвотой или диареей.

В ходе испытаний также были убиты овцы и свиньи. Только во время этих испытаний было убито не менее 1500 животных. Комитет врачей за ответственную медицину заявил, что животные испытали "чрезвычайные страдания", а Neuralink продемонстрировала "систематическое пренебрежение" к их жизни.

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"Neuralink имеет хорошо документированную историю проведения ненужных и нерадивых экспериментов на обезьянах, свиньях, овцах и других животных, что влечет за собой серьезные опасения относительно безопасности ее устройства", — говорится в заявлении компании. "Таким образом, общественность должна продолжать скептически относиться к безопасности и функциональности любого устройства, произведенного Neuralink".

Документы показывают, что обезьяны были разделены на четыре группы. Первой группе "не будет разрешено хирургическое восстановление (терминальная процедура)" после операций.

Животных готовили к операциям, вводя такие препараты как валиум и фентанил, а также анестезирующие средства. Затем на изголовье делали разрез размером до 10 см.

В инструкциях к процедуре говорится, что каждый имплантат "может быть неидеальным". Предполагалось, что для фиксации чипа будут использоваться костные винты.

После получения чипа животных приковывали к стулу с помощью ошейников на срок до пяти часов в день. Но хотя процедура была ужасающей, побочные эффекты, от которых пострадали животные, а также то, как некоторые из них умерли, могут быть еще страшнее.

У одной обезьяны, известной как "Животное 8", были "ампутированы несколько кончиков пальцев" и "диарея в первый год жизни". Ей также сделали вазэктомию. В голове создавали "дыры" до тех пор, пока не стал виден мозг, и в них помещали имплантат в ходе "процедуры терминальной черепной имплантации". Животное "поправилось" и было "возвращено в домашнюю клетку" перед усыплением.

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11-летней макаке "Животное 4" в июле в 2018 году давали антидепрессанты перед тем, как ее усыпили. Тем временем обезьяне по имени "Животное 6" установили имплантат до того, как она заразилась через два месяца.

Сотрудники лаборатории были вынуждены использовать большое количество антибиотиков для очищения ран. Сообщается, что другие обезьяны имели приступы или они намеренно наносили себе увечья.

Neuralink ранее заявляла, что "абсолютно отдана работе с животными наиболее гуманным и нравственным способом". Тем временем Калифорнийский университет в Дэвисе ранее заявлял, что "соблюдает все применимые законы и правила".

Напомним, как партнеры Илона Маска "удовлетворяли" его, чтобы не потерять деньги и статус. Журналисты WSJ обнаружили, что некоторые топ-менеджеры компаний Илона Маска не только знали, что тот употреблял наркотики, но и сами принимали непосредственное участие.

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