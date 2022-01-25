"Просыпайся, тебя грабят!": в России требовали остановить рост цен на продукты и бензин

"Просыпайся, тебя грабят!": в России требовали остановить рост цен на продукты и бензин

Акции протеста организовала местная ячейка коммунистической партии РФ.

В одном из беднейших регионов Российской Федерации, республике Тува, прошло около полусотни одиночных пикетов с требованиями остановить рост цен на продукты и горючее.

Об этом сообщает местное издание Тайга.инфо.

В столице Тувы городе Кызыл местный комитет коммунистической партии РФ планировал провести санкционированный митинг, но власти не разрешили собрание. Поэтому здесь прошли одиночные пикеты.

Коммунисты обвиняют путинскую партию "Единая Россия", представители которой находятся у власти, в отсутствии государственного контроля за ценами, что приводит к безумным наценкам со стороны перекупщиков.

"Выбрали “Единую Россию” – наслаждайтесь ростом цен", "Дорогой бензин сожрет Россию", "Тувинский народ, просыпайся, тебя грабят", "Цены как в Европе, а мы в глубокой Ж…пе", – с такими надписями на плакатах тувинцы вышли на улицы Кызыла.

В общей сложности в городе провели около 50 одиночных пикетов.

Напомним, в январе 2022 года стихийные "газовые" протесты в Казахстане переросли в политические митинги и столкновения с полицией.

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