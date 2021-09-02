Просыпаются мокрыми от пота и с температурой: в Индии дети умирают от неизвестной лихорадки

Просыпаются мокрыми от пота и с температурой: в Индии дети умирают от неизвестной лихорадки

Большинство жалуются на на боли в суставах, головная боль, обезвоживание и тошноту.

В самой густонаселенной штате Индии Уттар-Прадеш более 200 человек попали в больницу и около 50 умерли из-зи лихорадки денге: большинство смертей среди детей.

Больные не имеют COVID-19, но имеют схожие симптомы, сообщает издание ВВС.

Отмечается, что больные просыпаются мокрыми от пота и с высокой температурой. Кроме того, большинство жалуются на боли в суставах, головную боль, обезвоживание и тошноту. У некоторых людей был сыпь на руках и ногах.

В сельской местности не менее полсотни человек, большинство из которых дети, умерли от лихорадки. Несколько сотен человек были госпитализированы в шести районах восточной части штата — это Агра, Матхура, Майнпури, эта, Касгандж и Фирозабад.

Медики считают, лихорадка денге может быть основной причиной смерти. По их словам, многие пациентималы уменьшенную количества тромбоцитов, а именно это симптомом тяжелой формы лихорадки денге. Она передается самками комаров. Комар Aedes aegypti размножается в домах и вокруг них в емкостях с пресной водой.

К слову, в штате Уттар-Прадеш живет более 200 млн еловек. Впрочем, здесь низкие стандарты санитарии, высокий уровень недоедания у детей и плохое медицинское обслуживание.

Как сообщалось, команда исследователей пытается остановить распространение лихорадки денге. В мире ежегодно регистрируют до 400 млн случаев инфицирования. Ученые провели эксперимент, в рамках которого заразили комаров бактериями вольбахия и выпустили насекомых. Ученым не только удалось значительно снизить количество случаев заражения вирусом, но и не допустить тяжелого течения болезни.

Новости мира: в индийском штате Уттар-Прадеш из-за неизвестной лихорадки за неделю умерли 40 детей

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