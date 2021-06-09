Протасевич в СИЗО перенес тяжелую форму тонзиллита: отец оппозиционера обеспокоен его лечением

Адвоката 11 дней не подпускали к задержанному, поэтому до конца неизвестно, оказывали ли ему лечение.

Отец задержанного беларусского оппозиционера Романа Протасевича рассказал, что его сын недавно перенес тяжелую форму тонзиллита. Это воспалительный процесс, локализующийся в небных миндалинах. Заболевание может сопровождаться повышенной температурой, ломотой, болью в суставах.

Об этом Дмитрий Протасевич рассказал в интервью Радио НВ.

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По его словам, к Протасевичу в СИЗО КГБ Беларуси через 11 дней наконец допустили адвоката.

"По словам адвоката, он недавно перенес тяжелую форму тонзиллита, у него были проблемы с горлом. Какое лечение предоставляли, как они его лечили — нам до конца неизвестно. Будем через адвоката уточнить все эти вопросы", — сказал мужчина.

"К сожалению, у нас адвокат тоже является заложником системы и дает подписку о неразглашении: нельзя разглашать статьи, которые инкриминируются, состояние подзащитного. В общем, практически все нельзя. Адвокат смогла выйти на связь с нами только около 12 ночи по варшавскому времени. Семь часов без перерыва следователь отказывалась отпускать даже в туалет, пока длился то ли допрос, то ли не допрос. Мы еще не можем уточнить у адвоката много деталей", — отметил Дмитрий Протасевич.

Отец задержанного парня назвал его недавнее "интервью" государственному беларусскому телеканалу издевательством.

"Они хотят услышать от него то, что хочет услышать Лукашенко. И на это все направлено. Что "оппозиция живет на деньги Запада". Мы это слышим 26 лет. Что "в оппозиции раскол". Это тоже мы слышим ... Что "оппозиция ни на что не способна, им нужны только деньги, они живут на западных грантах, ничего не стоят и как личности ничего из себя не представляют". Вот основной посыл, что от него хотели добиться", — сказал он.

Напомним, что Роман Протасевич появился в эфире государственного канала Беларуси ОНТ. В "интервью" он дал ряд показаний против себя и своих соратников. Роман расплакался во время интервью.

Аналитик Юрий Романенко прокомментировал интервью Протасевича.

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