Протасевича показали на ТВ: он рассказал о "стальных яйцах" Лукашенко и как начал его уважать

3 июня на белорусском телеканале транслировали большое интервью Протасевича.

Оппозиционный журналист Роман Протасевич рассказал об отношении к Лукашенко. Он заявил, что "безусловно уважает" самопровозглашенного президента Беларуси.

Об этом во время интервью на белорусском канале ОНТ в программе "Марков. Ничего личного" заявил сам заключенный и снятый с рейса Роман Протасевич.

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"Я не буду скрывать, я много критиковал Александра Григорьевича Лукашенко. Конечно, ведь как мне казалось, были для этого причины. Но я всю жизнь был журналистом. И когда я стал все больше и больше втягиваться не в журналистскую работу, а в политическую — тем больше мне хотелось оттуда убежать. И тем больше я начал понимать, что многие вещи, за которые критиковали Лукашенко — на самом деле это попытка давления. И что во многих моментах он человек "со стальными яйцами". Несмотря на все давление, я не буду скрывать, естественно, были ситуации, где я считаю, что некоторые моменты были ошибочными", — отметил Протасевич.

Роману Протасевичу задали вопрос: "если говорить одним словом, вы его уважаете (Лукашенко — ред)?"

- "Безусловно", — ответил Протасевич.

При этом, беларусские оппозиционные СМИ отмечают, что на Протасевича давят и угрожают, поэтому он был вынужден дать интервью:

"Мы все прекрасно понимаем, что Роман Протасевич и его девушка София Сапега находятся в заложниках у государственных террористов. Интервью, данные в условиях пыток, являются неэтичными, поэтому в прессе не принято их публиковать. Именно по этим причинам европейские СМИ не стали размещать признаний Протасевича и Сапеги", — пишет "Беларусь головного мозга".

Напомним, 23 мая экстренное приземление якобы из-за сообщения о минировании сделал самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. В аэропорту Минска провели проверку, взрывных устройств не обнаружили. После этого появилось сообщение о возбуждении уголовного дела в связи с ложным минированием.



Во время повторного контроля пассажиров задержали Протасевича. Блогер, как рассказали пассажиры, запаниковал, когда узнал о приземлении самолета в Минске. А когда его начали обыскивать и пассажиры спросили у него, что происходит, тот ответил: "Здесь меня ждет смертная казнь". Вероятно, в разговоре с бортпроводником рейса Протасевич просил не приземляться в Минске. Протасевич сказал бортпроводнику: "Не делайте этого, они убьют меня. Я беженец". Вместе с журналистом задержали его девушку — Софию Сапегу. Консул РФ отказался посетить девушку, задержанную с Протасевичем: Кремль не занимается судьбой россиян, находившихся на рейсе.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сообщала, что Протасевичу может угрожать высшая мера наказания, СМИ пишут о трех уголовных статьях, максимальное наказание по которым — 15 лет лишения свободы.

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