Протест против вакцинации от COVID-19: сотни работников образования вышли на демонстрацию в Нью-Йорке

Протест против вакцинации от COVID-19: сотни работников образования вышли на демонстрацию в Нью-Йорке

Обязательную иммунизацию от коронавируса демонстранты называют нарушением своих прав.

Протест против вакцин — сотни работников образовательной сферы вышли на демонстрацию в Нью-Йорке.

Также читайте Во Франции более 120 тысяч человек вышли на протесты против COVID-вакцинации

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 5 октября.

Участники акции критиковали решение властей об обязательной вакцинации для преподавателей, которое вступило в силу на этой неделе. Тех, кто откажется делать прививки, будут отправлять в неоплачиваемый отпуск и это демонстранты называют нарушением своих прав.

Между тем, авторитетный медицинский журнал "The Lancet" опубликовал исследование, согласно которому эффективность вакцины Pfizer вдвое падает через полгода после второй дозы. Ранее делать третью прививку препаратом начали в частности в Израиле. А недавно применение третьей дозы Pfizer через полгода после второй поддержало Европейское агентство по лекарственным средствам.

Новости мира: протест против вакцин - сотни работников образования вышли на демонстрацию в Нью-Йорке

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку