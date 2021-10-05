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Протест против вакцинации от COVID-19: сотни работников образования вышли на демонстрацию в Нью-Йорке

Протест против вакцинации от COVID-19: сотни работников образования вышли на демонстрацию в Нью-Йорке

Associated Press

Обязательную иммунизацию от коронавируса демонстранты называют нарушением своих прав.

Протест против вакцин — сотни работников образовательной сферы вышли на демонстрацию в Нью-Йорке.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 5 октября.

Участники акции критиковали решение властей об обязательной вакцинации для преподавателей, которое вступило в силу на этой неделе. Тех, кто откажется делать прививки, будут отправлять в неоплачиваемый отпуск и это демонстранты называют нарушением своих прав.

Между тем, авторитетный медицинский журнал "The Lancet" опубликовал исследование, согласно которому эффективность вакцины Pfizer вдвое падает через полгода после второй дозы. Ранее делать третью прививку препаратом начали в частности в Израиле. А недавно применение третьей дозы Pfizer через полгода после второй поддержало Европейское агентство по лекарственным средствам.

Новости мира: протест против вакцин - сотни работников образования вышли на демонстрацию в Нью-Йорке

Новости мира: протест против вакцин - сотни работников образования вышли на демонстрацию в Нью-Йорке
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