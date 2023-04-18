Протест в России: мужчина помочился в лифт из-за недовольства уборкой в подъезде (видео 18+)

Мужчина жаловался на плохую уборку и, очевидно, решил добавить еще работу ответственным за чистоту.
В российском Ярославле мужчина помочился прямо в лифт из-за возмущения якобы ненадлежащей уборкой в подъезде.
Соответствующее видео появилось в Сети.
Так, на опубликованных кадрах мужчина стоит на пороге с виду достаточно чистого лифта и справляет нужду прямо в его кабину. При этом мужчина знает, что в лифте установлена камера наблюдения, ведь выражает просто в нее свое недовольство уборкой в подъезде.
"Там не убрали. Здесь, может, уберет. А что, ненормально, на*уй? Ну пусть нормально уберет хоть", – говорит мужчина на видео и в то же время мочится в лифт.
Свой перформанс он продолжал, пока дверь лифта автоматически не захлопнулась.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика (18+)
Напомним, ранее в российском Краснодаре женщина набросилась на свою дочь в лифте жилого дома из-за неряшливой прически. Мама таскала ребенка за волосы, била о зеркало, душила и обзывала нецензурными словами.
Читайте также:
- Импортозамещение по-русски: в РФ открыли аналог "IKEA" с белорусскими товарами
- "Откройте киоск": российский чиновник шокировал идеей, как избавиться от бродячих собак (видео)
- "Мощное" оружие: российским мобикам на фронт передали иконки с лицом Путина и святую воду