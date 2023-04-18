Протест в России: мужчина помочился в лифт из-за недовольства уборкой в подъезде (видео 18+)

Мужчина жаловался на плохую уборку и, очевидно, решил добавить еще работу ответственным за чистоту.

В российском Ярославле мужчина помочился прямо в лифт из-за возмущения якобы ненадлежащей уборкой в подъезде.

Соответствующее видео появилось в Сети.

Так, на опубликованных кадрах мужчина стоит на пороге с виду достаточно чистого лифта и справляет нужду прямо в его кабину. При этом мужчина знает, что в лифте установлена камера наблюдения, ведь выражает просто в нее свое недовольство уборкой в подъезде.

"Там не убрали. Здесь, может, уберет. А что, ненормально, на*уй? Ну пусть нормально уберет хоть", – говорит мужчина на видео и в то же время мочится в лифт.

Свой перформанс он продолжал, пока дверь лифта автоматически не захлопнулась.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика (18+)

Напомним, ранее в российском Краснодаре женщина набросилась на свою дочь в лифте жилого дома из-за неряшливой прически. Мама таскала ребенка за волосы, била о зеркало, душила и обзывала нецензурными словами.

Читайте также:

До 25 лет заключения за правду: журналист борется за жизнь в российской тюрьме.