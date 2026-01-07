Протестующие в Иране захватили два города и обратились к Трампу

Обращение иранских протестующих к Трампу / © скриншот с видео

Иранские протестующие взяли под свой контроль два города на западе страны. При этом борцы с режимом аятолл обратились с прямой просьбой о помощи к президенту США Дональду Трампу.

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на представителей Национального совета сопротивления Ирана.

Источник американского телеканала сообщил, что на западе Ирана произошли «значительные события», в результате которых города Абданан и Малекшахи в провинции Илам перешли под контроль протестующих.

«Несмотря на все действия режима, фактор страха, похоже, изменился, поскольку люди заставили репрессивные силы сбежать», — сказал собеседник канала.

По его словам, протестующие, которые контролируют эти города, празднуют победу и выкрикивают лозунги «Смерть Хаменеи!», призывая к свержению власти верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи.

Глава Национального совета сопротивления Ирана Марьям Раджави также поделилась постом на X, в котором она отдала дань уважения протестующим в Малекшахе и Абданане, которые, по ее словам, «заставили агентов режима отступить».

По имеющейся информации, протесты охватили более 60 городов в 25 провинциях.

Самые крупные акции проходят в Тегеране, а самые жесткие столкновения фиксируются на западе и юго-западе страны — в Малекшахе, Керманшахе и Лордегане.

Сообщается об эскалации силы со стороны сил безопасности, включая применение дробовиков, слезоточивого газа и прямые нападения на демонстрантов.

Такие карательные меры иранского режима заставили протестующих обратиться к президенту США Дональду Трампу.

В обращении, распространенном на X, была изображена женщина с плакатом с надписью: «Трамп, символ мира. Не позвольте им убить нас». Такие же надписи были сделаны на стенах.

Призыв от иранских протестующих о помощи прозвучал на фоне сообщений о том, что по меньшей мере 29 человек погибли и более 1200 арестованы

Иранские протесты, вспыхнувшие на фоне экономического кризиса и политического недовольства, приобретают все более масштабный характер. Массовые выступления начались в конце декабря из-за резкой девальвации национальной валюты. Власти ответили репрессиями.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп пригрозил иранским властям вмешательством, если те будут предпринимать насильственные действия в отношении мирных протестующих.