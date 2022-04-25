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Протесты и приветствия: Макрон побеждает во втором туре президентских выборов

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Протесты и приветствия: Макрон побеждает во втором туре президентских выборов

Associated Press

Эммануэль Макрон, по результатам проработки 90% бюллетеней, побеждает во втором туре президентских выборов.

За него проголосовали 56,61% избирателей, за Марин Ле Пен – 43,39%. Явка на выборах составила около 70%.

Что происходит сейчас во Франции, где прошли президентские выборы, говорится в материале ТСН.ua.

Выступая перед своими поклонниками на Марсовом поле в Париже Макрон поблагодарил французов за поддержку и доверие.

© Associated Press
Associated Press

Первая леди Бриджит Макрон заявила о своей гордости и восторге от победы своего мужа.

"Франция – самая красивая страна мира. Я испытываю огромные эмоции – и такую большую честь, что я могу только надеяться быть достойной. У меня есть полное доверие к своему мужу; у него есть видение развития страны", – отметила супруга французского президента.

Макрон и Украина

Не забыл новый-старый президент Франции и об Украине.

"Война в Украине напоминает, что мы живем в трагические времена", – сказал он.

Макрон заявил, что на фоне войны в Украине Франция должна показать ясность своей позиции и стать сильной во всех сферах.

"Нам придется быть требовательными и амбициозными. Война в Украине нам напоминает: Франция должна повысить голос, чтобы показать четкость своего выбора и свою силу. Следующие годы, безусловно, не будут спокойны, а будут историческими", — сказал он.

Приветствие

Эммануэля Макрона уже приветствуют мировые лидеры – в том числе и президент Украины Владимир Зеленский.

"Желаю Эммануэлю Макрону новых успехов во благо французского народа. Ценю поддержку Франции и убежден: мы шагаем вместе к новым общим победам! К сильной и объединенной Европе!", — говорится в сообщении главы государства.

Президент Европейского совета Шарль Мишель написал в Twitter: "Браво Эммануэль. В этот неспокойный период нам нужна крепкая Европа и Франция, полностью отданные более суверенному и более стратегическому Европейскому Союзу".

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен сказала: "Я рада, что могу продолжить наше прекрасное сотрудничество. Вместе мы будем двигать Францию и Европу вперед" .

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что французские избиратели передали "сильный месседж в пользу Европы". Ожидается, что первой заграничной поездкой Макрона в начале второй каденции будет Берлин.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что "с нетерпением ждет продолжения совместной работы над вопросами, имеющими наибольшее значение для обеих стран и для всего мира".

Митинги и протесты

Как пишет Reuters, в Париже полиция пыталась разогнать толпу преимущественно молодых людей, собравшихся в центральном районе Шатле на акцию протеста против переизбрания Макрона. Правоохранители применили слезоточивый газ в сторону демонстрантов.

По информации lemonde, после объявления о переизбрании Эммануэля Макрона правые демонстранты, поддерживавшие Ле Пен собрались в Нанте.

Кроме того, несколько сотен демонстрантов, преимущественно так называемых "антифашистов" и "антикапиталистов", протестовали вечером 24 апреля против переизбрания Эммануэля Макрона в нескольких городах Франции: Лионе, Тулузе, Нанте, Ренни.

  В Тулузе около 500 человек также приняли участие в демонстрации, лозунгом которой было " Ни Макрон, ни Ле Пен, революция".

Отметим, что информацию о протестах во Франции активно разгоняют росСМИ. Очевидно, Кремль никак не может смириться с поражением Ле Пен, которое называли чуть ли не "ставленницей Кремля" из-за ее поддержки аннексии Крыма и симпатии к Путину.

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