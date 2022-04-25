Протесты и приветствия: Макрон побеждает во втором туре президентских выборов

Эммануэль Макрон, по результатам проработки 90% бюллетеней, побеждает во втором туре президентских выборов.
За него проголосовали 56,61% избирателей, за Марин Ле Пен – 43,39%. Явка на выборах составила около 70%.
Что происходит сейчас во Франции, где прошли президентские выборы, говорится в материале ТСН.ua.
Выступая перед своими поклонниками на Марсовом поле в Париже Макрон поблагодарил французов за поддержку и доверие.
Первая леди Бриджит Макрон заявила о своей гордости и восторге от победы своего мужа.
"Франция – самая красивая страна мира. Я испытываю огромные эмоции – и такую большую честь, что я могу только надеяться быть достойной. У меня есть полное доверие к своему мужу; у него есть видение развития страны", – отметила супруга французского президента.
Макрон и Украина
Не забыл новый-старый президент Франции и об Украине.
"Война в Украине напоминает, что мы живем в трагические времена", – сказал он.
Avec vous. Pour vous. Pour nous tous. https://t.co/lA5u4Sv82Q— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 24, 2022
Макрон заявил, что на фоне войны в Украине Франция должна показать ясность своей позиции и стать сильной во всех сферах.
"Нам придется быть требовательными и амбициозными. Война в Украине нам напоминает: Франция должна повысить голос, чтобы показать четкость своего выбора и свою силу. Следующие годы, безусловно, не будут спокойны, а будут историческими", — сказал он.
Приветствие
Эммануэля Макрона уже приветствуют мировые лидеры – в том числе и президент Украины Владимир Зеленский.
"Желаю Эммануэлю Макрону новых успехов во благо французского народа. Ценю поддержку Франции и убежден: мы шагаем вместе к новым общим победам! К сильной и объединенной Европе!", — говорится в сообщении главы государства.
Президент Европейского совета Шарль Мишель написал в Twitter: "Браво Эммануэль. В этот неспокойный период нам нужна крепкая Европа и Франция, полностью отданные более суверенному и более стратегическому Европейскому Союзу".
Chaleureux bravo cher @ EmmanuelMacron— Charles Michel (@CharlesMichel) April 24, 2022
En cette periode tourmentée, новейшие avons besoin d'una Europe solide et d'un France todalement engagée поur une Europeenne plus souveraine et plus strategique.
Nous pouvons compter sur la #France #5 ans de plus. pic.twitter.com/JEPf6Pqght
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен сказала: "Я рада, что могу продолжить наше прекрасное сотрудничество. Вместе мы будем двигать Францию и Европу вперед" .
Cher @ Emmanuel Macron, toutes mes félicitations pour votre reélection à la présidence de la République.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) 24 апреля 2022
Je me réjouis de pouvoir continuer notre идеальное coopération.
Ensemble, nous ferons avance la France et l'Europe.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что французские избиратели передали "сильный месседж в пользу Европы". Ожидается, что первой заграничной поездкой Макрона в начале второй каденции будет Берлин.
Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что "с нетерпением ждет продолжения совместной работы над вопросами, имеющими наибольшее значение для обеих стран и для всего мира".
Congratulations to @EmmanuelMacron на вашей ре-элекции в качестве President of France. Франция является одним из наших заключительных и наиболее важных людей. I look forward to continuing to work totherther on the issues which matter most to our two countries and to the world.— Boris Johnson (@BorisJohnson) 24 апреля 2022
Митинги и протесты
Как пишет Reuters, в Париже полиция пыталась разогнать толпу преимущественно молодых людей, собравшихся в центральном районе Шатле на акцию протеста против переизбрания Макрона. Правоохранители применили слезоточивый газ в сторону демонстрантов.
По информации lemonde, после объявления о переизбрании Эммануэля Макрона правые демонстранты, поддерживавшие Ле Пен собрались в Нанте.
Кроме того, несколько сотен демонстрантов, преимущественно так называемых "антифашистов" и "антикапиталистов", протестовали вечером 24 апреля против переизбрания Эммануэля Макрона в нескольких городах Франции: Лионе, Тулузе, Нанте, Ренни.
В Тулузе около 500 человек также приняли участие в демонстрации, лозунгом которой было " Ни Макрон, ни Ле Пен, революция".
Отметим, что информацию о протестах во Франции активно разгоняют росСМИ. Очевидно, Кремль никак не может смириться с поражением Ле Пен, которое называли чуть ли не "ставленницей Кремля" из-за ее поддержки аннексии Крыма и симпатии к Путину.
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