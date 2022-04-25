Протесты и приветствия: Макрон побеждает во втором туре президентских выборов

Эммануэль Макрон, по результатам проработки 90% бюллетеней, побеждает во втором туре президентских выборов.

За него проголосовали 56,61% избирателей, за Марин Ле Пен – 43,39%. Явка на выборах составила около 70%.

Что происходит сейчас во Франции, где прошли президентские выборы, говорится в материале ТСН.ua.

Выступая перед своими поклонниками на Марсовом поле в Париже Макрон поблагодарил французов за поддержку и доверие.

Associated Press

Первая леди Бриджит Макрон заявила о своей гордости и восторге от победы своего мужа.

"Франция – самая красивая страна мира. Я испытываю огромные эмоции – и такую большую честь, что я могу только надеяться быть достойной. У меня есть полное доверие к своему мужу; у него есть видение развития страны", – отметила супруга французского президента.

Макрон и Украина

Не забыл новый-старый президент Франции и об Украине.

"Война в Украине напоминает, что мы живем в трагические времена", – сказал он.

Avec vous. Pour vous. Pour nous tous. https://t.co/lA5u4Sv82Q — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 24, 2022

Макрон заявил, что на фоне войны в Украине Франция должна показать ясность своей позиции и стать сильной во всех сферах.

"Нам придется быть требовательными и амбициозными. Война в Украине нам напоминает: Франция должна повысить голос, чтобы показать четкость своего выбора и свою силу. Следующие годы, безусловно, не будут спокойны, а будут историческими", — сказал он.

Приветствие

Эммануэля Макрона уже приветствуют мировые лидеры – в том числе и президент Украины Владимир Зеленский. "Желаю Эммануэлю Макрону новых успехов во благо французского народа. Ценю поддержку Франции и убежден: мы шагаем вместе к новым общим победам! К сильной и объединенной Европе!", — говорится в сообщении главы государства. Президент Европейского совета Шарль Мишель написал в Twitter: "Браво Эммануэль. В этот неспокойный период нам нужна крепкая Европа и Франция, полностью отданные более суверенному и более стратегическому Европейскому Союзу". Chaleureux bravo cher @ EmmanuelMacron



En cette periode tourmentée, новейшие avons besoin d'una Europe solide et d'un France todalement engagée поur une Europeenne plus souveraine et plus strategique.



Nous pouvons compter sur la #France #5 ans de plus. pic.twitter.com/JEPf6Pqght — Charles Michel (@CharlesMichel) April 24, 2022 Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен сказала: "Я рада, что могу продолжить наше прекрасное сотрудничество. Вместе мы будем двигать Францию и Европу вперед" . Cher @ Emmanuel Macron, toutes mes félicitations pour votre reélection à la présidence de la République.



Je me réjouis de pouvoir continuer notre идеальное coopération.



Ensemble, nous ferons avance la France et l'Europe. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) 24 апреля 2022 Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что французские избиратели передали "сильный месседж в пользу Европы". Ожидается, что первой заграничной поездкой Макрона в начале второй каденции будет Берлин. Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что "с нетерпением ждет продолжения совместной работы над вопросами, имеющими наибольшее значение для обеих стран и для всего мира". Congratulations to @EmmanuelMacron на вашей ре-элекции в качестве President of France. Франция является одним из наших заключительных и наиболее важных людей. I look forward to continuing to work totherther on the issues which matter most to our two countries and to the world. — Boris Johnson (@BorisJohnson) 24 апреля 2022 Митинги и протесты Как пишет Reuters, в Париже полиция пыталась разогнать толпу преимущественно молодых людей, собравшихся в центральном районе Шатле на акцию протеста против переизбрания Макрона. Правоохранители применили слезоточивый газ в сторону демонстрантов. По информации lemonde, после объявления о переизбрании Эммануэля Макрона правые демонстранты, поддерживавшие Ле Пен собрались в Нанте. Кроме того, несколько сотен демонстрантов, преимущественно так называемых "антифашистов" и "антикапиталистов", протестовали вечером 24 апреля против переизбрания Эммануэля Макрона в нескольких городах Франции: Лионе, Тулузе, Нанте, Ренни. В Тулузе около 500 человек также приняли участие в демонстрации, лозунгом которой было " Ни Макрон, ни Ле Пен, революция". Отметим, что информацию о протестах во Франции активно разгоняют росСМИ. Очевидно, Кремль никак не может смириться с поражением Ле Пен, которое называли чуть ли не "ставленницей Кремля" из-за ее поддержки аннексии Крыма и симпатии к Путину. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

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