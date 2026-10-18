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Протесты из-за дороговизны собрали 500 тысяч участников: стычки, водометы и штурм мэрии (фото)
Во всей Франции начались демонстрации, которые, как ожидается, перерастут в масштабный общенациональный протест против высоких цен и разрушения социальной модели.
Во Франции на акции протеста против роста цен вышли не менее 550 тысяч человек. В ряде городов демонстрации сопровождались погромами, пожарами и ограблениями. Правоохранители задержали около 160 человек.
Об этом сообщает АFP.
Одним из самых напряженных эпизодов стали события в Марселе — там группа протестующих в масках с помощью защитных барьеров выбила двери мэрии и проникла внутрь.
В Париже столкновения произошли сразу в нескольких местах. Сотни демонстрантов, большинство из которых находились в масках, вступили в противостояние с правоохранителями. Некоторые участники акций запускали пиротехнику, в ответ полиция применила водометы и слезоточивый газ.
Тысячи людей присоединились к маршу по Парижу. Демонстранты перекрывали главные дороги, из-за чего власти были вынуждены закрыть ряд станций метро в центральной части города.
В западном городе Ренн около 20 демонстрантов соорудили баррикаду из мусорных контейнеров и крупных поддонов на окраине торгового центра.
Массовые акции усиливают давление на президента Франции Эмманюэля Макрона и его правительство на фоне длительного недовольства граждан. В то же время, в обществе критикуют действия полиции, которые часть французов считает непропорциональными.
Отметим, в Милане также прошли протесты на фоне недовольства ростом стоимости жизни и жилищным кризисом. В частности, столкновения вспыхнули на площади перед готическим собором Дуомо. Полиция применила слезоточивый газ после того, как протестующие начали бросать в милицию камни.
Напомним, во Франции полиция задержала более 5 тысяч человек во время общенациональных протестов старшеклассников, спровоцированных запущенным состоянием учебных заведений, переполненными классами и нехваткой учителей.