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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Протесты из-за дороговизны собрали 500 тысяч участников: стычки, водометы и штурм мэрии (фото)

Во всей Франции начались демонстрации, которые, как ожидается, перерастут в масштабный общенациональный протест против высоких цен и разрушения социальной модели.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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На улицах начался настоящий хаос

На улицах начался настоящий хаос / © Associated Press

Во Франции на акции протеста против роста цен вышли не менее 550 тысяч человек. В ряде городов демонстрации сопровождались погромами, пожарами и ограблениями. Правоохранители задержали около 160 человек.

Об этом сообщает АFP.

Одним из самых напряженных эпизодов стали события в Марселе — там группа протестующих в масках с помощью защитных барьеров выбила двери мэрии и проникла внутрь.

В Париже столкновения произошли сразу в нескольких местах. Сотни демонстрантов, большинство из которых находились в масках, вступили в противостояние с правоохранителями. Некоторые участники акций запускали пиротехнику, в ответ полиция применила водометы и слезоточивый газ.

Тысячи демонстрантов собрались для марша по Парижу, перекрыв главные дороги / © Associated Press

Тысячи демонстрантов собрались для марша по Парижу, перекрыв главные дороги / © Associated Press

Тысячи людей присоединились к маршу по Парижу. Демонстранты перекрывали главные дороги, из-за чего власти были вынуждены закрыть ряд станций метро в центральной части города.

В западном городе Ренн около 20 демонстрантов соорудили баррикаду из мусорных контейнеров и крупных поддонов на окраине торгового центра.

Массовые акции усиливают давление на президента Франции Эмманюэля Макрона и его правительство на фоне длительного недовольства граждан. В то же время, в обществе критикуют действия полиции, которые часть французов считает непропорциональными.

В Париже полиция применила водометы и слезоточивый газ / © Associated Press

В Париже полиция применила водометы и слезоточивый газ / © Associated Press

Отметим, в Милане также прошли протесты на фоне недовольства ростом стоимости жизни и жилищным кризисом. В частности, столкновения вспыхнули на площади перед готическим собором Дуомо. Полиция применила слезоточивый газ после того, как протестующие начали бросать в милицию камни.

Напомним, во Франции полиция задержала более 5 тысяч человек во время общенациональных протестов старшеклассников, спровоцированных запущенным состоянием учебных заведений, переполненными классами и нехваткой учителей.

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