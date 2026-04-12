Протесты из-за цен на топливо парализовали движение транспорта в одной из стран Европы
Протесты вызвали значительные перебои в транспортном сообщении в Дублине и оставили около трети заправочных станций в стране без топлива.
Из-за обострения протестов против роста цен на топливо, которые заблокировали движение в столице Ирландии и некоторых других городах страны, премьер-министр Михал Мартин созвал заседание правительства в воскресенье, 12 апреля.
Об этом сообщает Bloomberg.
Акции протеста, включавшие парковку тракторов и грузовиков на дорогах, привели к остановке движения на нескольких важных маршрутах вокруг столицы — Дублина.
Протестующие, среди которых прежде всего перевозчики и фермеры, возмущенные ростом цен на дизельное топливо более чем на 20% из-за американо-израильской войны против Ирана, на этой неделе заблокировали также нефтеперерабатывающий завод, два порта и топливный терминал.
По всей стране участники протестов блокировали топливные склады и нефтеперерабатывающие заводы, а также нарушили движение транспорта в ряде городов, включая Корк на юге и Голуэй на западе.
В течение минувшей ночи полиция разогнала демонстрантов с главной улицы ирландской столицы, правоохранители вывезли припаркованные автомобили с прилегающей территории. Власти также сняли блокаду с автомагистрали M50, освободив дорогу к терминалам аэропорта Дублина.
Прорвать блокаду единственного в стране нефтеперерабатывающего завода Whitegate в Корке полиции помогали военные. В воскресенье полиция сообщила, что начала также операцию по разблокированию порта Голвей.
Что предлагает правительство Ирландии
В субботу министры встретились с представителями транспортного, сельскохозяйственного и рыбного секторов. Правительство готовит значительный пакет помощи для преодоления кризиса. Среди мер — схема поддержки транспорта, которую объявят в ближайшее время.
Она дополнит утвержденный пакет на 250 млн евро, предусматривающий увеличение максимальной скидки на дизельное топливо для перевозчиков и транспортных операторов. На заседании 12 апреля обсудят эту ситуацию.
Напомним, страны Европы рискуют столкнуться с критическим дефицитом авиационного топлива уже через три недели. Причиной угрозы стала блокада Ормузского пролива — стратегического пути, через который в ЕС поступает около 50% всего импортного топлива для самолетов.