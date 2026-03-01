Протесты из-за ударов по Ирану вышли из-под контроля: в Пакистане десятки жертв

Пакистан / © Associated Press

Реклама

В Пакистане возросло число погибших во время протестов против ударов США и Израиля по Ирану. По последним данным, жертвами столкновений стали по меньшей мере 23 человека.

Об этом сообщает издание Reuters.

Состоявшиеся в воскресенье массовые акции переросли в насилие в нескольких городах страны. Наиболее напряженная ситуация была в портовом Караче, где погибли десять протестующих. Там демонстранты прорвались к наружному периметру консульства США, после чего охрана открыла огонь. В городе Скарду на севере страны во время беспорядков погибли еще 11 человек, когда толпа поджег офис ООН. Еще два человека погибли в Исламабаде.

Реклама

По информации полиции, ранения получили по меньшей мере 34 человека. В больницах Карачи сообщили, что все погибшие и пострадавшие получили огнестрельные ранения. Власти провинции Синд распорядились провести расследование инцидента.

В Карачи протестующие скандировали антиамериканские и антиизраильские лозунги у дипломатического учреждения. Во время столкновений был подожжен автомобиль, а также зафиксировано столкновение с полицией. Представитель местных властей сообщил, что сотрудники консульства находятся в безопасности, а связь с ними поддерживается постоянно.

Подобные протесты прошли и в Ираке. В Багдаде сотни проиранских демонстрантов пытались прорваться в дипломатическую зону, где расположено посольство США. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумные гранаты для разгона толпы.

В то же время в ряде европейских городов, в частности в Париже, часть иранской диаспоры вышла на улицы, чтобы отметить гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Люди размахивали флагами дореволюционной Иранской монархии и устраивали празднование.

Реклама

Пакистан и Ирак, имеющие одни из крупнейших шиитских общин в мире после Ирана, стали эпицентрами самых масштабных протестов, вызванных последними ударами по Ирану. Посольство США в Исламабаде сообщило, что отслеживает ситуацию и призвало своих граждан соблюдать меры безопасности.

Как отреагировали на бомбардировки союзники Ирана

Напомним, ранее Китай выступил с критикой военных действий США и Израиля против Ирана, предупредив, что это рискует погрузить Ближний Восток в еще более глубокую нестабильность и взорвать международное право.

В то же время Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану в связи с гибелью верховного лидера страны Али Хаменеи.