На Кубе вспыхнули протесты: подожгли офис Коммунистической партии, началась стрельба

На Кубе начались протесты. Иллюстративное изображение / © Associated Press

Вечером 13 марта вспыхнули массовые протесты в кубинском муниципалитете Моронь (провинция Сьего-де-Авила). Во время беспорядков была подожжена местная штаб-квартира Коммунистической партии Кубы.

Об этом сообщает издание Ciber Cuba

Жители вышли на улицы из-за длительных отключений электроэнергии, проблем с продуктами питания и ухудшения общих условий жизни на фоне экономического кризиса.

Силовики пытались разогнать демонстрантов, задействовав спецподразделения и служебных собак.

Местный журналист Хосе Рауль Гальего сообщил, что во время столкновений один из протестующих получил огнестрельное ранение в бедро. По его информации, в демонстрантов стреляли сотрудники полиции.

Демонстрация в Мороне была одной из череды массовых протестов, охвативших различные регионы Кубы. Экономическая ситуация на острове стала критической: жители столкнулись с нехваткой топлива, продуктов питания и тотальными отключениями электроснабжения.

Как отмечают в Ciber Cuba, кубинцы ожидают, какой будет реакция США на протесты. Сейчас Вашингтон официально не комментировал ситуацию.

Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель впервые официально подтвердил, что его правительство ведет переговоры с администрацией Дональда Трампа после трех месяцев фактической нефтяной блокады острова.

В его заявлении, которое приводит кубинское издание Cubadebate, говорится о том, что контакты направлены на поиск решений двусторонних разногласий путем диалога, определение сфер сотрудничества для противодействия общим угрозам и укрепления безопасности в Латинской Америке. При этом кубинский лидер предупредил, что этот процесс может быть длительным.

Переговоры начались на фоне беспрецедентного давления Вашингтона.

Ситуация на Кубе: что известно

В начале 2026 года США фактически заблокировали поставки на Кубу нефти из Венесуэлы, которая обеспечивала до 50% потребностей острова в энергоносителях. Вскоре под давлением американцев поставки нефти прекратила Мексика.

В конце января Трамп объявил чрезвычайное положение в США в связи с угрозой национальной безопасности со стороны Кубы и разрешил вводить дополнительные пошлины на импорт товаров из стран, которые прямо или косвенно поставляют нефть на остров. Все это вызвало на Кубе тяжелый топливный кризис.

В начале марта большая часть Кубы вместе со столицей Гаваной оказалась в блэкауте из-за аварии на ключевой теплоэлектростанции. Ситуация осложняется ужесточением санкций США, которые ограничивают поставки нефти на остров.

Президент США Дональд Трамп недавно заявил, что кубинское правительство не выдержит давления и станет следующим режимом, который потерпит крах благодаря американскому вмешательству.