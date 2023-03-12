Протесты не помогли: во Франции сенат проголосовал за пенсионную реформу

Во Франции верхняя палата парламента проголосовала за одобрение противоречивой реформы пенсионной системы. Перед этим сотни тысяч людей снова выходили на акции протеста против этого законопроекта.

Об этом сообщает Le Monde.

За реформу проголосовали 195 сенаторов, против них выступили 112.

"Важный этап пройден", – сказала премьер Элизабет Борн после голосования. Она добавила, что, по ее мнению, у правительства есть парламентское большинство для принятия реформ.

Теперь должны разработать окончательный проект, который затем будет представлен в обе палаты парламента для окончательного голосования. Если правительству не удастся собрать большинство перед голосованием, Борн может использовать редко используемый и очень противоречивый конституционный инструмент, известный как статья 49/3, чтобы протолкнуть закон без голосования.

Напомним, более 1,2 миллионов человек приняли участие в протестах против повышения пенсионного возраста от 62 до 64 лет во Франции. Люди вышли на улицы по всей стране.

Большинство французов выступают против повышения пенсионного возраста. Впрочем, президент Эмманюэль Макрон убежден, что этот шаг является важным для улучшения пенсионной системы.

Пенсионная реформа должна была начаться в 2020 году, но была отложена из-за пандемии коронавируса.

Реформа предполагает, что пенсионный возраст будет повышаться на три месяца каждый год до 2030 года.

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