Протесты в Албании

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В субботу, 28 ноября, когда Албания отмечала День независимости, многотысячная студенческая и антиправительственная акция протеста в столице страны Тиране переросла в жесткие столкновения с правоохранителями. Известно о десятках пострадавших.

Об этом пишет Reuters.

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Массовые беспорядки в Албании: пострадали десятки человек

Демонстранты вышли на улицы с требованием отставки главы правительства Эди Рамы. Сначала шествие длилось без эксцессов, но впоследствии группа людей в масках начала разбивать окна в админзданиях, бросать камни в сторону правительственного квартала и пыталась прорваться в резиденцию главы правительства.

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Спецназовцы оттеснили людей. В правоохранителей летели бутылки с зажигательной смесью. Силовики применили в ответ водометы, резиновые пули и слезоточивый газ. Как свидетельствует видео, опубликованное албанским порталом Panorama, разгон митингующих на площади Скандербега происходил даже с воздуха — полиция сбрасывала слезоточивый газ с беспилотника.

Количество травмированных во время столкновений росло в течение дня. Сначала в Министерстве здравоохранения Албании информировали о 19 людях, которые обратились к врачам: девять митингующих, шесть правоохранителей и четыре работника медиа. Позже ведомство обновило статистику, сообщив о 47 пострадавших. Кроме демонстрантов, полицейских и журналистов медицинская помощь понадобилась также одному из депутатов.

Среди требований субботней акции были повышение уровня жизни и реформа медицинской сферы. Также на одном из баннеров митингующих была надпись: «Албания не продается».

«Хватит уже: коррупция, бедность, эмиграция», — заявила митингующая, инженер Еральда Базе.

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В этот раз обострение соединило две волны недовольства народа, которое длится в стране месяцами. Первая вспыхнула еще в мае, когда граждане выступили против планов построить курортный комплекс на заповедном участке побережья. Девелоперский проект связывают с инвестиционным фондом зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера. Со временем локальный экологический протест перерос в общенациональные требования побороть коррупцию и сменить власть.

Параллельно с середины октября страну охватывают студенческие протесты. Молодежь возмущена низким качеством высшего образования, отсутствием перспектив трудоустройства и коррупцией в верхушке власти. Осенние демонстрации не раз перерастали в погромы — молодежь жгла банковские отделения и государственные учреждения, разбивала витрины.

Комментируя противоречивую застройку побережья, премьер-министр Албании Эди Рама уверял, что все работы проходят в рамках закона и не навредят окружающей среде.

Из-за ряда громких коррупционных скандалов международный имидж Албании за последние годы существенно ухудшился. По оценкам экспертов, государство превратилось в транзитный хаб для криминальных синдикатов, легализующих здесь доходы от наркотрафика и нелегальной торговли оружием.

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Сам премьер-министр отвергает упреки в бездействии и уверяет, что его Кабмин противодействует коррупции как никогда раньше.

Стычки в Албании: последние новости

Напомним, в феврале 2026 года в столице Албании Тиране состоялись массовые антиправительственные протесты, организованные оппозиционной Демократической партией во главе с Салли Беришей. Поводом для акции стал громкий коррупционный скандал вокруг заместительницы премьер-министра Белинды Баллуку, которую обвинила специальная прокуратура во вмешательстве в государственные инфраструктурные тендеры.

Тысячи митингующих вышли на улицы с требованием немедленной отставки действующего премьера Эди Рамы. Мирное шествие быстро переросло в жестокие стычки с правоохранителями: протестующие забросали офис премьер-министра и здание парламента пиротехникой и коктейлями Молотова, а полиция в ответ применила водометы и слезоточивый газ.

В то же время, единственным политиком, против которого начали расследование за организацию незаконного собрания, стал оппозиционер Клевис Баллиу. Он известен своей жесткой антироссийской риторикой, в частности, заявлениями о том, что Москва стремится дестабилизировать Европу через Балканы, а также острой критикой Эди Рамы за якобы подыгрывание Кремлю и продвижение российско-сербских проектов.

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